Intesa Sanpaolo: cessione unlikely to pay a Prelios vicina sarà assist per azioni?

L'accordo tra Intesa Sanpaolo e Prelios per la cessione di 10 miliardi di inadempienze probabili è oramai ad un passo

Tra le probabili azioni calde di oggi 2 luglio ci sono le Intesa Sanpaolo. Il titolo della banca guidata da Messina potrebbe registrare variazioni di prezzo signficative in scia alle ultime notizie sulla cessione delle cosiddette inadempienze probabili. Note anche come unlikely to pay (sigla UTP), le inadempienze probabili che Intesa Sanpoalo ha messo sul piatto ammontano a complessivi 10 miliardi di euro.

Come noto da tempo le UTP dovrebbero essere cedute a Prelios. La novità, riportato dall'edizione di oggi de Il Sole 24 Ore, sta nel fatto che l'accordo tra le due società sulla conclusione dell'operazione, è ad un passo. Secondo il quotiando di Confindustria, i capisaldi dell'operazione sarebbero stati già definiti e in questi ultimi giorni si sarebbe passati alla messa a punto dei dettagli del piano di cessione. Che la strada per giungere ad un accordo sia in discesa lo si deduce anche dal possibile timing. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, il via libera definitivo all'operazione dovrebbe arrivare il prossimo 31 luglio nell'ambito dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della banca, della semestrale.

Nell'articolo de Il Sole 24 Ore di oggi sono intanti riportati tutta una serie di dettagli che, con tutta probabilità, faranno poi parte dell'accordo Intesa Sanpaolo - Prelios. In particolare, secondo il quotidiano finanziario, dei 10 miliardi oggetto del deal, un ammontare pari a 3,5 miliardi dovrebbero passare da Intesa Sanpaolo a Prelios grossomodo al suo valore di libro. Se così fosse, Intesa Sanpaolo non sarebbe tenuta a registrare minusvalenze a bilancio. Questa soluzione è decisamente positiva per la banca guidata da Messina poichè scongiura possinili impatti di tipo patrimoniale. Il Sole 24 Ore ritiene poi che il prezzo di cessione possa essere visto come un dettaglio importante se si considera che nelle scorse settimane si era molto parlato tra gli addetti ai lavori di una possibile vendita delle UTP a Prelios al 50-55 per cento del loro valore contabile, "a fronte di una copertura pari al 36,2 per cento".

Sempre secondo l'analisi condotta da Il Sole 24 Ore, la cessione del portafoglio di 3,5 miliardi di UTP a Prelios dovrebbe avvenire mediante un processo di cartolarizzazione. Le ultime indiscrezioni di stampa a riguardo ritengono probabile l'emissione di una tranche senior pari al 70 per cento circa del valore totale, di una una mezzanina (per il 15 per cento circa e di una tranche equity per l'altro 15 per cento restante.

Tutte queste notizie potrebbero rendere calde le azioni Intesa Sanpaolo sul Ftse Mib oggi. Le quotazioni della banca guidata da Messina apriranno la seduta a 1,87 euro. Nel corso dell'ultimo mese, la performance di Intesa Sanpaolo a piazza affari è stata positiva per l'1,84 per cento.