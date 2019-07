Semestrale Italgas: ricavi e MOL in rialzo, quale reazione sulle azioni oggi?

Italgas ha chiuso il primo semestre con una progressione dei ricavi, del margine operativo e dell'utile netto

CONDIVIDI

Importante assist per le azioni Italgas su Borsa Italiana oggi 30 luglio. La società italiana ha pubblicato i conti del primo semestre 2019 che saranno valutati dal mercati fin dall'apertura degli scambi. Per capire se oggi è meglio comprare o vendere azioni Italgas, o se è meglio andare long o short nel CFD Trading, è necessario esaminare una per una le singole voci del conto economico semestrale della quotata. Vediamo quindi nel dettaglio.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>

Italgas ha chiuso il primo semestre con ricavi totali pari a 609,4 milioni di euro, in progressione di 13,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2018. L'aumento percentuale dei ricavi è stato del 2,3 per cento. Forte balzo in avanti anche per il margine operativo lordo che si è attestato a quota 433,9 milioni di euro con una progressione di 9,7 milioni di euro ossia del 2,3 per cento nel confronto con il corrispondente periodo del 2018. A completare il quadro, poi, ci sono i dati sull'utile netto. Italgas ha chiuso il semestre con un utile operativo che ha toccato i 241,6 milioni di euro, registrando un rialzo dell'8,3 per cento ossia di 18,6 milioni di euro rispetto al primo semestre 2018. Di conseguenza l'utile netto semestrale di Italgas è stato pari a 166,2 milioni di euro, in aumento del 10,3 per cento ossia di 15,5 milioni di euro su base annua.

Per quello che riguarda il debito, l'indebitamento netto di Italgas a fine giugno era pari a 3,86 miliardi di euro, in aumento di 44,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018. Considerando anche gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16, e pari a 74,2 milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto di Italgas si sarebbe attestato a 3,93 milioni di euro.

Ultima voce della semestrale Italgas riguarda gli investimenti. La società ha reso noto di aver effettuato nel semestre investimenti tecnici complessivi per un ammontare pari a 317,7 milioni di euro dei quali 31,4 milioni di euro a causa dell’applicazione dell’IFRS 16. La posta ha quindi registrato un aumento di 89,8 milioni di euro ossia del 34,9 per cento rispetto al primo semestre 2018.

In relazione ai conti semestrali pubblicati oggi il CEO di Italgas Paolo Gallo ha affermato che: "Anche il primo semestre 2019 ha evidenziato risultati di rilievo. Tutti i principali indicatori economici sono in aumento rispetto allo scorso anno e in linea con gli obiettivi del piano industriale, a conferma dell'impegno volto a garantire agli azionisti ritorni crescenti e sostenibili".

Il prezzo delle azioni Italgas su Borsa Italiana oggi riparte da 5,88 euro. Nel corso dell'ultimo mese le quotazioni della società hanno registrato un ribasso dello 0,47 per cento. Viceversa su base annua il prezzo delle azioni Italgas ha messo a segno un balzo di oltre il 20 per cento.