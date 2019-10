Quotazione Arterra Bioscience debutta su Borsa Italiana oggi: subito apprezzamento-monstre

© iStockPhoto

Balzo in avanti del 30% per le azioni Arterra Bioscience nel giorno del debutto a piazza affari

CONDIVIDI

Prima da incorniciare per le azioni Arterra Bioscience da oggi in quotazione su Borsa Italiana. Il titolo della società che opera nel segmento di mercato delle biotecnologie, mentre è in corso la redazione del post, registra un rialzo di ben il 30 per cento a quota 3,4 euro.

Il trading online è come una lotteria ? Se non hai ancora trovato il rendimento desiderato e vuoi andare sul sicuro con la rivoluzione del Social Trading vedi chi sono i migliori investitori trader italiani e del mondo e inizi a copiare automaticamente dal loro portafoglio. Conto Demo gratuito con 100.000€ virtuali per provare senza spendere i tuoi soldi Scopri i migliori trader su eToro con un Conto Demo Gratuito >>

Come si può evincere analizzando l'andamento del titolo della neo-quotata fin dal momento dell'avvio delle contrattazioni, i prezzi hanno raggiunto un valore massimo a quota 3,53 euro prima di ripiegare leggermente anche a causa delle varie sospensioni per eccesso di rialzo che sono intervenute nel corso della mattinata.

Considerando che, al termine dell'IPO, il prezzo di collocamento delle nuove azioni della società specializzata in ricerca e sviluppo biotecnologico, era stato fissato a quota 2,6 euro, si può affermare che la matricola Arterra Bioscience sia stata accolta con clamore da Borsa Italiana.

Il codice ISIN delle azioni Arterra Bioscience è IT0005386369 mentre il codice alfanumerico utile per l'identificazione è ABS.

L'accoglienza euforica era quasi scontata alla luce di quello che era stato l'esito del collocamento. In fase di IPO, infatti, erano state collocate 2.208.000 di azioni ordinarie, con contestuale assegnazione di 1 warrant ogni 4 azioni sottoscritte. Di queste oltre 2milioni di azioni ordinarie, ben 1.536.000 erano di nuova emissione. Come comunicato dalla stessa società al termine dell'operazione, la domanda è stata decisamente forte e superiore a sette volte il quantitativo offerto. In fase di IPO di Arterra Bioscence la domanda è arrivata soprattutto da primari investitori italiani e stranieri. Da rilevare come nel corso del collocamento delle azioni, Intercos, un importante e consolidato operatore nel settore della cosmetica, è entrato nel capitale di Arterra come Anchor Investor. L'azionista ha assunto il controllo di una partecipazione pari a circa l’8,8 per cento del capitale di Arterra Bioscince e, grazie a questa operazione, è subito diventato uno degli azionisti più significativi della neo-quotata.

Con la quotazione di Arterra Bioscience sono ora 131 le PMI italiane che sono quotate sull'AIM Italia di Borsa Italiana.

In merito allo sbarco delle azioni Arterra su Borsa Italiana, l'amministratore delegato Gabriella Colucci ha affermato che l'operazione consentirà alla società di dotarsi di "ulteriori risorse per perseguire nella strategia di crescita intrapresa". La manager si è detta molto soddisfatta della risposta positiva che è arrivata da parte degli investitori. "Oggi Arterra entra con entusiasmo in una nuova fase, pronta ad affrontare le prossime sfide" ha concluso Gabriella Colucci.