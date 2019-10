Trimestrale Campari e effetti su azioni: rally dopo conti primi nove mesi 2019

Campari ha pubblicato la trimestrale e subito sono scattatati gli acquisti sul titolo

Forte balzo in avanti per la quotazione Campari in scia alla pubblicazione dei conti dei primi nove mesi 2019 avvenuta questa mattina. Mentre è in corso la redazione del post, il prezzo delle azioni Campari segna un rialzo dell'1,9 per cento a quota 8,335 euro.

Analizzando il grafico intraday del titolo, è possibile notare come lo slancio in avanti sia avvenuto a partire dalle 11,15 in coincidenza con la pubblicazione della trimestrale. Grazie ai conti trimestrali, il prezzo delle azioni Campari ha raggiunto un massimo intraday fino a quota 8,48 euro per poi ripiegare leggermente. Nonostante l'assestamento Campari oggi è uno dei titoli migliori sul Ftse Mib.

Per capire quanto possa durare il rally del titolo, è necessario andare ad analizzare i singoli aspetti della trimestrale Campari. La società ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con vendite che hanno registrato un rilalzo dell'8,6 per cento su base annua a quota 1,303 miliardi di euro. Variazione negativa, invece, per l'utile di Gruppo prima delle imposte che è sceso dell'1,7 per cento a quota 245,1 milioni di euro. Su base adjusted, invece, l'utile prima delle imposte di Campari è stato pari a 259 milioni di euro ossia il 10 per cento in più rispetto al dato di un anno fa.

Restringendo l'analisi al solo terzo trimestre, Campari ha chiuso il periodo con vendite pari a 455,6 milioni di euro e un Ebit adjusted che si attestato a 107,7 milioni di euro. Sia le vendite di Campari relative al solo terzo trimestre che l'Ebit adjusted riferito allo stesso periodo sono stati superiori alle attese degli analisti che erano pari, rispettivamente a 448,5 milioni e a 106 milioni di euro. Proprio il fatto che utile e Ebitda trimestrali di Campari siano stati migliori delle attese, può spiegare il rally che il titolo mette a segno in borsa oggi.

Oltre ad aver approvato i conti trimestrali, il consiglio di amministrazione di Campari ha anche fornito le ultime previsioni sui conti riferiti all'intero esercizio 2019. Campari dovrebbe chiudere l'anno in corso con una positiva crescita organica del risultato operativo Ebit. Parallelamente i vertici societari ritengono che l’espansione della marginalità sulle vendite possa non essere brillante anche a causa di aumento superiore alle attese del prezzo di acquisto dell’agave.

Secondo il CEO di Campari Bob Kunze-Concewitz, le previsioni restano invariate in termini di rischi e opportunità su base annuale. Il manager si è detto fiducioso sulla possibilità di riuscire a conseguire una crescita nei principali indicatori di performance a livello organico.