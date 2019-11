Dividendo Snam 2020: stacco acconto a gennaio, azioni oggi in rialzo su trimestrale

C'è l'acconto sul dividendo Snam 2020 e sarà pari a 0,095 euro per azione: tutte le informazioni agli azionisti

Azionisti Sman certamente soddisfatti dopo le decisioni del management della società su dividendo e trimestrale. Prova della positiva reazione del mercato è rappresentata dall'andamento in borsa del titolo. Mentre è in corso la scrittura del post, infatti, il prezzo delle azioni Snam segna un rialzo dello 0,5 per cento a quota 4,67 euro. L'andamento del titolo è stato negativo in avvio di seduta per poi passare sul verde durante la mattinata.

Conosci il Social Trading? Vedi chi sono i migliori investitori trader italiani e del mondo e inizi a copiare il loro portafoglio. Conto Demo gratuito con 100.000€ virtuali per provare senza spendere i tuoi soldi Scopri i migliori trader su eToro con un Conto Demo Gratuito >>

Considerando che la trimestrale è stata pubblicata prima dell'apertura di Borsa Italiana, è possibile affermare che la prima reazione a caldo sia stata negativa. Il titolo Snam, infatti, ha toccato un minimo intraday a quota 4,59 euro prima di risalire e portarsi sugli attuali livelli.

Ma vediamo quali sono state le delibere del management della società. Anzitutto il dividendo e quindi la remunerazione degli azionisti. Il consiglio di amministrazione ha deciso di riconoscere un acconto sul dividendo Snam 2020, relativo all'esercizio 2019, pari a 0,95 euro per azione. Già fissato il calendario di stacco e pagamento. La data di stacco dell'acconto sul dividendo Snam 2020 è il 20 gennaio con pagamento dal 22 gennaio. Record data dell'anticipo sulla cedola Snam è il 21 gennaio.

Rispetto a un anno fa, l'acconto sul dividendo Snam 2020 è più consistente. A inizio 2019, infatti, il gruppo aveva staccato un acconto sul dividendo pari a 0,0905 euro. L'incremento dell'anticipo sulla cedola è ovviamente una buona notizia per gli azionisti Snam.

Per quello che invece riguarda la trimestrale, Snam ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi pari a 1,95 miliardi di euro, in rialzo del 4,3 per cento rispetto al dato di un anno fa. In miglioramento anche il MOL che è salito del 4,1 per cento attestandosi a quota 1,66 miliardi di euro e per il reddito operativo che, alla fine dei primi tre trimestre 2019, risultatava essere in aumento del 3,2 per cento a quota 1,13 miliardi di euro.

Per finire, l'utile netto di Snam è aumentato a quota 867 milioni di euro, ben 74 milioni di euro in più (ossia il 9,3 per cento) nel confronto con l'utile netto adjusted dei primi nove mesi del 2018. L'aumento dell'utile netto Snam è avvenuto a fronte del positivo andamento della gestione operativa ma anche a causa della riduzione degli oneri finanziari.

Il management della società ha anche fornito delle previsioni sull'esercizio 2019. Il gruppo punta a chiudere l'anno con investimenti pari a 1 miliardo di euro indirizzati soprattutto al settore sostituzioni e manutenzioni.