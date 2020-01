Azioni Unicredit o Intesa Sanpaolo: quali conviene comprare nel 2020

© Shutterstock

E' meglio investire sulle azioni Unicredit o sulle azioni Intesa Sanpaolo nel 2020? La risposta nel report di Bank of America

Con l'inizio del nuovo anno anno ritorna l'eterna sfida tra Unicredit e Intesa Sanpaolo, le due più importanti banche italiane quotate su Borsa Italiana segmento Ftse Mib. La domanda è sempre la stessa: è meglio comprare azioni Unicredit o Intesa Sanpaolo nel 2020?

Un valido contributo alla risoluzione dell'eterno enigma è arrivato dagli analisti di Bank of America che si sono chiesti se sia meglio mettere azioni Unicredit o azioni Intesa Sanpaolo nel portafoglio di investimento. Gli analisti non sembrano avere dubbi e consigliano di puntare su entrambi i titoli delle due big del settore bancario. Nel report dedicato al comparto bancario, gli esperti di Bank of America-Merrill Lynch ribadiscono la loro fiducia sulle prospettive del settore bancario a livello europeo per il 2020.

Secondo gli esperti l'ultimo decennio non è stato affatto facile per tutte le banche. Nel 2020, però, alcune buone notizie potrebbero avere un impatto positivo su tutto il segmento bancario determinando un cambio di passo nei trend azionari.

Tra queste buone notizie che potrebbero avere impatto positivo sul settore bancario, ve ne è una, in particolare, che gli investitori hanno ricevuto in eredità dal 2019. Lo scorso mese di dicembre, infatti, il presidente del Consiglio di Sorveglianza della BCE ha proceduto con un alleggerimento totale di 74 miliardi di euro del secondo pilastro delle banche vale a dire il Pillar II.

Atra notizia positiva che suggerisce di comprare le azioni delle banche riguarda la strategic review della BCE che è stata già anticipata dalla numero uno dell'EuroTower Lagarde.

Riguardo alle prossime politiche monetarie della Banca Centrale Europea gli esperti di BofA non vedono almeno nell'immediato un intervento sui tassi di riferimento ma allo stesso tempo credono che a breve i mercati finanziari siano destinati a scontare una normalizzazione del costo del denaro. Una simile azione avrebbe un impatto positivo sui margini di guadagno delle banche comprese Unicredit e Intesa Sanpaolo.

E' sulle base di tali elementi che gli analisi americani hanno assegnato rating buy alle due big del settore bancario italiano. Il consiglio per l'anno in corso è quindi quello di comprare azioni Intesa Sanpaolo e azioni Unicredit. Il buy viene giustificato anche alla luce del buon rendimento sul dividendo offerto dalle due banche. Il dividend yield Unicredit, infatti, è pari al 4,5 per cento mentre il dividend yield Intesa Sanpaolo ammonta al 7,4 per cento.

Meglio Unicredit o Intesa Sanpaolo: view 2020 di Credit Suisse

Anche gli esperti di Credit Suisse si sono chiesti se conviene meglio comprare azioni Unicredit o azioni Intesa Sanpaolo nel 2020. La risposta che gli esperti elvetici hanno dato è completamente diversa rispetto a quella fornita da BofA. Credit Suisse ha infatti assegnato rating outperform alle azioni Unicredit con target price a 14,8 euro e rating underperform con target price a 1,7 euro alle azioni Intesa Sanpaolo.

Meglio Unicredit o Intesa Sanpaolo quindi? Gli esperti elvetici non mostrano di avere dubbi quando affermano che le azioni Unicredit faranno meglio del mercato o settore di riferimento mentre quelle Intesa Sanpaolo faranno peggio. Del resto il prezzo obiettivo sul titolo della banca guidata da Messina è decisamente inferiore rispetto all'attuale quotazione in borsa. Per la cronaca, il prezzo delle azioni Intesa Sanpaolo su Borsa Italiana oggi 9 gennaio è pari 2,36 euro, decisamente sopra il target fissato da Credit Suisse.

Secondo Credit Suisse il titolo Intesa Sanpaolo vanta una premio 20 per cento rispetto al settore di riferimento e di addirittura il 40 per cento nel confronto con Unicredit.

Sono proprio questi livelli percentuali a spingere gli analisti ad affermare che il gap sia eccessivo alla luce del contesto attuale che è caratterizzato da utili sotto pressione. Facendo riferimento a Intesa Sanpaolo Credit Suisse ha posto l'accento anche sulla sostenibilità della politica di dividendi del gruppo.

Azioni Unicredit preferite ad Intesa Sanpaolo anche da Jefferies

A preferire le azioni Unicredit alle Intesa Sanpaolo sono anche gli analisti di Jefferies. La posizione di Credit Suisse, espressa nel precedente paragrafo del post, quindi, non è un caso isolato. Gli analisti di Jefferies hanno assegnato rating buy alle azioni Unicredit con annesso upgrade di target price da 15 euro a 16 euro.

Viceversa sulle azioni Intesa Sanpaolo il rating di Jefferies resta underperform (farà peggio del mercato) con target price a 1,8 euro, al di sotto delle quotazioni attuali su Borsa Italiana.

Per Jefferies sono le azioni Unicredit ad essere un buon affare in considerazione di una serie di fattori tra cui anche il rendimento sul Rote che è pari all'8,1 per cento al 2023.