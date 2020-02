Borsa Italiana oggi verso crollo in apertura: prepararsi a forte sell-off sulle azioni

© Shutterstock

A causa dell'emergenza coronavirus in Italia, Piazza Affari potrebbe aprire gli scambi con un forte ribasso

Tutte le previsioni indicano che la borsa di Milano oggi potrebbe aprire gli scambi con un violento crollo. Il sell-off che, stando alle stime, è pronto ad abbattersi sul mercato azionario italiano è da mettere in relazione con l'emergenza coronavirus in Italia. L'impennata di casi di contagio che si è registrata nelle regioni più produttive del Paese, Lombardia e Veneto in testa, ha spinto le autorità a varare tutta una serie di misure di contenimento ed è questo inevitabile che ci possano essere delle forti ripercussioni in avvio di scambi.

⭐ Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito per praticare la tua strategia di trading ☎ Supporto vincente, trading in sicurezza e app AvatradeGo per il tuo smartphone. – Prova Demo >>

La Consob già ieri sera aveva fatto sapere che avrebbe attenzinato, minuto per minuto, tutta l'odierna seduta di scambi. L'autorità di controllo sui mercati ha fatto sapere di essere pronta ad intervenire al minimo segnale di speculazione, attuando sospensioni sulle azioni che dovessero registrare oscillazioni di prezzo immotivate.