Semestrale Italgas: conti primo semestre 2020 e impatto sulle azioni

Italgas ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi e MOL in crescita. Titolo in rialzo sul Ftse Mib

Semestrale imbottita di segni positivi per Italgas. La quotata ha mandato archivio il primo semestre con un incremento sia dei ricavi che del Margine Operativo Lordo. Nel dettaglio i ricavi di Italgas sono cresciuti del 6,1 per cento attestandosi a quota 646,8 milioni di euro contro i 609,4 milioni messi a segno dei primi sei mesi dello scorso anno. Il balzo dei ricavi complesssivi è stato possibile grazie al rally che hanno messo a segno i cosiddetti ricavi di vettoriamento cresciuti a quota 65,9 milioni di euro.

Variazione positiva anche per il MOL Italgas che, alla fine del primo semestre 2020, era pari a 462,7 milioni di euro, il 6,6 per cento in più rispetto ai 462,7 milioni di euro di un anno fa. Scendendo ancora nel conto economico, l'utile netto di Italgas alla fine del primo semestre era pari a 153,4 milioni di euro in ribasso del 7,7 per cento rispetto ai 166,2 milioni di euro messi a segno nel primo semestre 2019. Il calo dell'utile è stato causato dai maggiori ammortamenti e oneri finanziari dovuti al consolidamento integrale di Toscana Energia.

Per quello che riguarda il debito, al 30 giugno 2020 l'indebitamento netto della società era aumentato a 4,7 miliardi di euro contro i 4,49 miliardi di inizio anno.

Oltre ad aver approvato i conti del primo semestre 2020, il consiglio di amministrazione di Italgas ha anche fornito alcune indicazioni sull'attuazione del piano strategico. La società ha precisato che, dopo le acquisizioni che sono avvenute nel corso del 2019, nell'anno corrente potrebbero essere perfezionate ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne. Obiettivo sarà sempre quello di rafforzare la presenza territoriale di Italgas e la crescita del perimestro della società.

Azioni Italgas: la reazione dopo i conti semestrali 2020

Le azioni Italgas sono tra le migliori nella seduta di Borsa Italiana di oggi 27 luglio 2020. Le quotazioni del titolo registrano una progressione del 2,3 per cento a quota 5,36 euro contro un Ftse Mib che invece continuano a muoversi in ribasso dopo una mattinata vissusa sulla parità.

Andando a guardare al grafico relativo all'andamento del titolo, si può rivelare come la pubblicazione dei conti trimestrali non abbia provocato alcun impatto. Italgas, infatti, era ben comprata fin dal momento dell'avvio delle contrattazioni. Il prezzo delle azioni ha raggiunto un massimo intraday a quota 5,4 euro per poi attestarsi sui livelli attuali. Grazie alla progressione in avanti, la performance di Italgas su base mensile è ora positiva per il 3,68 per cento. Resta invece negativo l'andamento su base annua con le quotazioni in calo di quasi il 9 per cento anno su anno.

