Azioni Leonardo e condanna Profumo a processo MPS: quali effetti in borsa?

Leonardo viene travolta dalle vendite su Borsa Italiana oggi ma poi riesce a ridurre il passivo

Titolo Leonardo con i riflettori puntati addosso nella seduta di oggi di Piazza Affari. La quotata della Difesa è stata sommersa dalle vendite fin dal primo minuto di scambi arrivando a perdere circa il 3 per cento e posizionandosi sul fondo del paniere di riferimento di Piazza Affari. La corsa a vendere azioni Leonardo è stata una conseguenza della condanna dell'amministratore delegato al processo di primo grado su Banca Monte dei Paschi.

Come si può vedere dal grafico in basso, il prezzo delle azioni Leonardo ha raggiunto un minimo intraday a quota 4,46 euro per poi risalire e ridurre, anche in modo considerevole, il passivo. Mentre è in corso la scrittura del post, Leonardo prezza a 4,62 euro, lo 0,86 per cento in meno rispetto alla chiusura di ieri.

L'andamento del titolo dimostra che la volatilità è decisamente alta. Ricordo che è possibile sfruttare questa situazione per investire sulle azioni Leonardo attraverso il CFD Trading. Per operare è sempre consigliabile partire dalla pratica con conto demo fornito da uno dei migliori broker Forex e CFD. Ad esempio puoi scegliere eToro (leggi qui la recensione completa) e avere subito una demo gratuita da 100 mila euro virtuali.

Profumo condannato al processo MPS: i fatti

Alessandro Profumo, attuale amministratore delegato di Leonardo ed ex presidente di Banca MPS, e Fabrizio Viola, ex amministratore delegato della banca toscana, sono stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione ed una multa di 2,5 milioni di euro. Le accuse sono di aggiotaggio e false comunicazioni sociali. In particolare Alessandro Profumo, in qualità di ex presidente di Monte dei Paschi, è stato condannato per presunte irregolarità avvenute nella contabilizzazione dei bilanci della banca toscana riferiti al periodo compreso tra il 2012 e il 2015.

Il Tribunale di Milano ha anche condannato l'ex presidente del Collegio Sindacale di Monte dei Paschi, Paolo Salvadori, ad una pena di 3 anni e sei mesi e ha comminato alla banca una sanzione di 800 mila euro.

Il difensore di Profumo, avvocato Adriano Raffaelli, ha parlato di sentenza sbagliata e ha annunciato che ci sarà ricorso in appello.

La questione, quindi, continunerà a condizionare l'andamento del titolo Leonardo in borsa almeno fino al prossimo grado di giudizio. Ricordo che se ritieni che il valore delle azioni Leonardo sia destinato a calare, puoi trarre profitto operando con lo short trading attraverso i CFD (qui il link ufficiale al sito eToro).

Dimissioni Profumo?

A seguito della notizia della condanna nel processo di primo grado su Monte dei Paschi, il Movimento 5 Stelle ha chiesto ad Alessandro Profumo di fare un passo indietro e di dimettersi dall'incarico in Leonardo. Al Tweet del 5 Stella ha risposto lo stesso vertice della società della Difesa affermando che "In relazione alla condanna in primo grado di Alessandro PROFUMO relativa al precedente ruolo di presidente di MPS, la società precisa che non sussistono cause di decadenza dalla carica di amministratore delegato di Leonardo ed esprime piena fiducia nella sua azione auspicando un percorso di continuità".

