Acconto dividendo Snam 2021: quanto rende ai prezzi attuali?

L'acconto sul dividendo Snam 2021 sarà staccato il prossimo 18 gennaio e messo in pagamento mercoledì 20

Tutto pronto per lo stacco del dividendo Snam 2021 relativo all'esercizio 2020. La cedola sarà staccata il prossimo 18 gennaio con data di pagamento 20 gennaio. L'ammontare della remunerazione concessa agli azionisti a titolo di acconto era stato già stabilito in occasione dell'approvazione dei conti dei primi nove mesi 2021 della società.

E' stato in quella circostanza che il consiglio di amministrazione di Snam deliberò la distribuzione di un acconto sul dividendo totale, in linea con la politica adottata negli ultimi esercizi che prevede proprio una remunerazione in due tranche.

L'imminente stacco dell'acconto dividendo Snam 2021 è una notizia che interessa in modo diretto gli azionisti della società del settore energetico.

Acconto dividendo Snam 2021: a quanto ammonta?

In occasione della presentazione dei conti dei primi nove mesi 2021, il management della società ha precisato che l'acconto sul dividendo Snam 2021 sarà pari a 0,0998 euro. Considerando che un anno fa l'acconto sulla cedola relativa all'esercizio 2019 era pari a 0,095 euro, si può evidenziare che la remunerazione di gennaio della società sia cresciuta del 5,05 per cento. Una buona notizia per chi ha conservato azioni Snam nel suo portafoglio in questi mesi.

Rendimento acconto dividendo Snam 2021

Il dividend yield, ossia rendimento del dividendo, è un parametro molto imporante per classificare la convenienza di una cedola. Dal punto di vista dell'investitore, infatti, non basta che il dividendo sia consistente ma è necessario che esso abbia anche un rendimento interessante.

Detto questo, il dividend yield relativo all'acconto sul dividendo Snam 2021 è pari a 2,15 per cento sulla base del prezzo di chiusura delle azioni nella seduta dell'11 gennaio (4,644 euro). Si tratta di un rendimento interessante.

Dividendi Snam: quale sarà la politica dei prossimi anni?

In occasione della presentazione del piano indsutriale al 2024, la società ha fornito alla comunità finanziaria anche un aggiornamento su quella che sarà la politica in materia di dividendi (remunerazione degli azionisti) per i prossimi anni. I vertici societari hanno confermato che il dividendo per azione continuerà a crescere del 5 per cento fino al 2022. Nel periodo 2023-2024, invece, è previsto un ulteriore aumento minimo del 2,5 per cento.

Per la cronaca il prezzo delle azioni Snam su Borsa Italiana Oggi 13 gennaio parte da 4,584 euro.