Azioni Stellantis su Borsa Italiana da lunedì 18 gennaio: quali saranno i prezzi?

Al via la quotazione Stellantis su Borsa Italiana: cosa cambia per i prezzi delle azioni e come si può investire sul nuovo titolo

Giornata storica per Fiat su Borsa Italiana. Quella di oggi 15 gennaio sarà infatti l'ultima seduta di contrattazioni per il titolo FCA. A partire dalle ore 9 del prossimo lunedì 18 gennaio, il posto di FCA verrà preso dalle nuove azioni Stellantis che fanno riferimento all'omonima società nata dalla fusione tra il Gruppo PSA e la stessa FCA.

Con l'addio di FCA a Piazza Affari, scompare l'ultimo legame "lessicale" tra la borsa e la vecchia Fiat. Prima dell'attuale FCA, infatti, sul Ftse Mib era presente il titolo Fiat poi sostituito con Fiat Chrysler Automobiles. Da lunedì arriverà la nuova Stellantis che non contiene più alcun riferimento a Fiat. Insomma si volta pagina e Fiat vivrà come brand della più grande Stellantis assieme a tanti altri marchi a partire dall'oramai un tempo rivale Peuegeot.

Le azioni Stellantis saranno anche quotate sul Cac40 della Borsa di Parigi sempre a partire dal prossimo lunedì. Il nuovo titolo, invece, sbarcherà a Wall Steeet giorno 19 gennaio. Il ritardo di un giorno rispetto all'avvio della quotazione in Italia e Francia è dovuto al fatto che la borsa americana il prossimo luendì sarà chiusa per festività.

L'inizio delle quotazioni di Stellantis su Borsa Italiana, sulla borsa di Parigi e a Wall Street potrebbere essere solo il primo passo verso traguardi ancora più ambiziosi per la società nata dalla fusione FCA PSA. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dall' agenzia di stampa finanziaria tedesca dpa-AFX, Stellantis potrebbe entrare a far parte dell'indice Euro Stoxx 50 già entro settembre 2021. Il giusto riconoscimento per quello che a tutti gli effetti sarà il quarto gruppo automobilistico mondiale.

Quale sarà il prezzo delle azioni Stellantis?

Sono tanti i dubbi degli investitori in vista dello sbarco in borsa delle azioni Stellantis. Il più importante riguarda i prezzi. Quale sarà il valore delle azioni Stellantis all'apertura delle contrattazioni il prossimo lunedì? A quale prezzo sarà quindi possibile comprare le azioni? C'è molta confusione su questo punto e quindi è bene chiarire.

Il prezzo delle azioni Stellantis su Borsa Italiana lunedì 18 gennaio 2021 sarà quello della chiusura delle azioni FCA oggi 15 gennaio. Alle 17,30, quindi, si saprà il valore di partenza di Stellantis in borsa. Tale prezzo non sarà il risultato di alcun calcolo ma semplicemente quello di chiusura.

Azioni FCA cambiano nome in Stellantis?

Alla luce di quanto detto nel precedente paragrafo si deduce che se il prezzo di Stellantis lunedì coinciderà con quello di FCA alla chiusura di oggi, allora quanto avverrà lunedì prossimo sarà solo una sostituzione tra titoli con Stellantis che, in automatico, prenderà il posto di Fiat Chrysler Automobiles.

Cosa cambia per gli azionisti?

Ma allora cosa cambierà per i possessori di azioni? Semplicemente l'aggiornamento automatico del nome. Per essere ancora più chiari gli azionisti oggi andranno a letto con FCA in portafoglio e lunedì si ritroveranno con in portafoglio lo stesso numero di azioni, allo stesso prezzo della chiusura di oggi ma con la nuova denominazione Stellantis. Stesso discorso vale per chi ha aperto posizioni sul titolo FCA attraverso il CFD Trading. Potrai vedere il passaggio direttamente sulla piattaforma scegliendo, ad esempio, un broker autorizzato come Plus500 (leggi qui la recensione completa) che offre anche la demo gratuita per fare pratica.

Come investire in azioni Stellantis?

Poichè resta tutto uguale, per investire sulle azioni Stellantis si continuerà ad operare nello stesso modo di sempre. Sarà quindi possibile comprare azioni in senso fisico ma sarà anche possibile fare trading sulle azioni Stellantis attraverso i CFD.

A tal riguardo si può ipotizzare che i migliori broker Forex e CFD che includono Fiat Chrysler Automobiles negli asset su cui fare CFD Trading, cambino semplicemente la denominazione del sottostante in Stellantis.

Per fare un esempio. Il broker eToro (leggi qui la recensione) oggi ti permette di fare trading sulle azioni FCA.MI. Da lunedì prossimo al loro posto ci sarà Stellantis: stesso prezzo, stesse serie storiche e grafico che è la continuazione di quello di oggi.

Anche per quello che riguarda il CFD trading, quindi, oltre al cambio di denominazione non ci saranno novità. Quindi sarà possibile continuare a fare pratica anche con la demo gratuita per imparare a comprare e vendere CFD Azioni Stellantis.

Stellantis: principali azionisti e management

La fusione tra FCA e il Gruppo PSA determinerà anche dei cambiamenti nell'azionariato della nuova società post-integrazione anche se il principale azionista del nuovo gruppo continuerà ad essere Exor con una quota del 14,4 per cento, praticamente il doppio rispetto alla partecipazione che farò capo a Peugeot.

Per quello che riguarda il management, sarà John Elkann il presidente del nuovo colosso automobilistico. Amministratore delegato sarà invece il francese Carlos Tavares, fino ad oggi numero uno di PSA. A Mike Manley la guida di Head of Americas.

