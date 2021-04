Dividendi Borsa Italiana Star e MTA: stacchi lunedì 3 maggio 2021, ecco chi rende di più

© Shutterstock

Il prossimo lunedì 3 maggio, è in programma lo stacco di 8 dividendi tra Mid Cap, MTA e Star. Ecco i rendimenti previsti in base ai prezzi attuali delle azioni

Stacchi di dividendi in primo piano nella seduta di lunedì 3 maggio 2021 di Borsa Italiana. A far felici i rispettivi azionisti saranno 8 società quotate su MTA e Star. Come vedremo anche dopo, non ci sono quotate del Ftse Mib alle prese con questo appuntamento. I titoli del paniere di riferimento di Piazza Affari riprenderanno a staccare la cedola nelle prossime settimane.

Nonostante questo "limite", l'appuntamento di lunedì 3 maggio è comunque molto interessante anche perchè alcune delle quotate impegnate con lo stacco del dividendo, offrono un rendimento molto sostanzioso (dividend yield) sulla base degli attuali prezzi di borsa. I dividendi staccati il prossimo lunedì saranno poi messi in pagamento mercoledì 5 maggio 2021.

Le quotate che lunedì saranno alle prese con lo stacco della cedola sono: Ascopiave, B&C Speakers, Italmobiliare, Pharmanutra, Reply, Valsoia, Lu-Ve e Alerion CleanPower. Le prime 5 quotate di questo elenco sono quotate sul listino di Borsa Italiana di cui fanno parte le società ad alti requisiti.

Nell'elenco seguente è indicato, per ogni società, l'ammontare del dividendo e il rendimento della cedola sulla base dei prezzi in borsa nella seduta di ieri 29 aprile.

Alerion CleanPower: 0,28 euro - dividend yield del 2,01 per cento

Ascopiave: 0,16 euro - dividend yield del 3,99 per cento

B&C Speakers: 0,26 euro - dividend yield del 2,34 per cento

Italmobiliare: 0,65 euro - dividend yield del 2,23 per cento

LU-Ve: 0,27 euro - dividend yield dell'1,78 per cento

Pharmanutra: 0,67 euro - dividend yield dell'1,8 per cento

Reply: 0,56 euro - dividend yield 0,5 per cento

Valsoia: 0,38 euro - dividend yield 2,45 euro

Come si può vedere dall'elenco in alto, il rendimento più alto è quello offerto da Ascopiave mentre a seguire troviamo Valsoia.

Oltre alle 8 società indicate, a staccare il rispettivo dividendo il prossimo lunedì 3 maggio saranno anche 10 società che sono quotate sull'AIM Italia. Tra i rendimenti garantiti dai dividendi di queste ultime, a spiccare è quello di Sciuker Frames che è pari al 5,64 per cento.