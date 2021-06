Comprare azioni Italgas per cavalcare piano strategico 2027?

© Shutterstock

Nel piano strategico di Italgas c'è anche la conferma della politica dei dividendi quadriennale che era stata già approvata in precedenza

Grazie visibilità per le azioni Italgas nella seduta di oggi. Il consiglio di amministrazione della società ha infatti approvato il piano strategico al 2027 che contiene anche indicazioni in merito alla politica dei dividendi della società. E' proprio grazie all'assit rappresentato dal piano al 2027, se il titolo Italgas è subito salito in cattedra sul Ftse Mib. Dopo pochi minuti dall'avvio degli scambi, infatti, il prezzo delle azioni Italgas registra una progressione dell'1,24 per cento a 5,7 euro.

Il messaggio che sta passando in questa prima parte della seduta sembra essere il seguente: comprare azioni Italgas per sfruttare l'assist fornito dal piano strategico. In altre parole al mercato il piano di Italgas sembra piacere.

Italgas piano strategico 2027: i principali target

Vediamo cosa prevede il piano strategico di Italgas al 2027. Anzitutto c'è il grande peso sul capitolo investimenti. Il consiglio di amministrazione della società ha messo sul piatto qualcosa come 7,9 miliardi di euro da qui al 2027, 0,4 miliardi in più rispetto al piano che era stato presentato ad ottobre. Italgas, quindi, nei prossimi anni, ha deciso di investire ancora di più e questo è un elemento che non può che essere valutato positivamente dagli investitori.

Grazie al forte piano investimenti, la RAB consolidata della distribuzione di gas dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo (CAGR) pari a circa il 4,2 per cento arrivando a 10,3 miliardi di euro a fine 2027. Il consiglio di amministrazione della quotata ha precisato che grazie al contributo delle gare d’ambito, la RAB consolidata dovrebebe attestarsi a circa 11,9 miliardi di euro al 2027, con un rialzo del 6,3 per cento del tasso medio annuo.

Dividendi Italgas: confermata la politica

Come abbiamo già anticipato in precedenza, nel piano strategico di Italgas c'è anche la conferma della politica dei dividendi che era stata precedentemente annunciata ad ottobre 2020. La società punta a distribuire agli azionisti un dividendo pari al maggiore tra l'importo risultante dal dividendo per azione 2019 (che fu pari a 0,256 euro) aumentato del 4 per cento annuo e il dividendo per azione pari al 65 per cento dell'utile netto rettificato per azione.

E' proprio grazie a questa politica dei dividendi se Italgas ha staccato sull'esercizio 2020 un dividendo pari a 0,277 euro, in aumento dell'8,2 per cento rispetto all'esercizio precedente.