Trimestrale Stellantis: come investire con le previsioni sui conti primo semestre 2021

Stellantis pubblicherà i conti del primo semestre 2021 il 3 agosto prossimo. La società ha però fornito alcune anticipazioni che possono essere sfruttate per investire sulle azioni

Il prossimo 3 agosto Stellantis approverà i conti del primo semestre 2021. All'appuntamento mancano ancora molte settimane ma il titolo del colosso dell'automotive potrebbe già ora godere di una certa visibilità legata proprio alla trimestrale, grazie alla pubblicazione delle previsioni sui risultati del primo semestre 2021. Le stime sono state rese note dal management nel corso dell'evento EV Day 2021 nel corso del quale il colosso automobilistico italo-francese ha comunicato la strategia sullo sviluppo dell'auto elettrica.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

La diffusione delle previsioni sui conti semestrali rappresenta sempre un importante driver che può essere sfruttato per fare trading sul titolo interessato. Tra l'altro oggi per investire su una quotata importante e prestigiosa come Stellantis non è neppure necessario comprare azioni in senso fisico. Una valida alternativa, adatta per chi preferisce investire in borsa da casa e in autonomia, è il CFD Trading. Importante è scegliere un broker autorizzato per operare. La nostra preferenza va ad eToro (leggi qui la nostra recensione) che offre anche la demo gratuita da 100 mila euro per fare pratica senza rischi.

Semestrale Stellantis: previsioni conti primo semestre 2021

E veniamo adesso alle previsioni sui conti del primo semestre 2021 di Stellantis. Il colosso dell'automotive si attende un margine solido grazie anche all’andamento positivo dei prezzi e al mix di prodotto molto favorevole. Da considerare, inoltre, che Stellantis è stata capace di rispondere in modo energico alle limitazioni dei volumi che sono state causate dalla carenza di semiconduttori mediante l'attuazione di misure di controllo dei costi molto efficaci.

Ma parliamo di numeri. Stando alle indicazioni della società, i margini di profitto operativo rettificati relativi alla prima metà del 2021 dovrebbero andare addirittura oltre il range di previsione, precedentemente comunicato dalla società, che è compreso tra il 5,5 per cento e il 7,5 per cento, nonostante le perdite di volume rispetto ai tassi di produzione pianificati.

Per il primo semestre 2021, inoltre, il colosso dell'auto si attende un free cash flow industriale negativo a causa dell’impatto negativo causato dai volumi di produzione che sono risultati inferiori alle previsioni sul capitale circolante netto.

Nel comunicato stampa diffuso dalla società, Stellantis elogia l'"inizio molto promettente nell’attuazione delle sinergie" e, riferendosi all'integrazione tra FCA e il Gruppo PSA parla di un "processo ben avviato a superare l’obiettivo del primo anno" che "dovrebbe contribuire in misura sostanziale alle performance dell’intero anno in termini di cash flow, che si prevedono tuttora positive".

Azioni Stellantis: quali effetti oggi dopo le previsioni sulla semestrale?

Il prezzo delle azioni Stellantis oggi registra un ribasso dell'1,94 per cento a quota 16,27 euro. Il forte calo è speculare all'andamento particolarmente negativo di Piazza Affari (qui la cronaca della seduta di oggi 8 luglio 2021). Nel corso dell'ultimo mese Stellantis ha messo a segno una performance negativa del 6,7 per cento. Resta invece molto esuberante la prestazione del titolo su base annua con un rialzo del valori di ben il 124 per cento.

Proprio il fatto che nell'ultimo mese il prezzo delle azioni Stellantis ha registrato un calo potrebbe offrire un buon punto di ingresso per speculare al rialzo sul titolo. Coi i CFD è possibile scommettere su un apprezzamento di Stellantis. Tra l'altro scegliendo eToro (qui il sito ufficiale) è possibile investire in azioni Stellantis senza pagare commissioni (scopri qui come fare).