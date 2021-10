Azioni Enel da comprare con convinzione! Goldman Sachs scatena gli acquisti

© Shutterstock

Il prezzo delle azioni Enel torna sopra i 7,2 euro grazie al boom della domanda di petrolio. Goldman Sachs vede un contesto favorevole per un ulteriore apprezzamento

Dopo tanti giudizi tipiedi, per Enel è arrivato il momento di una raccomandazione chiara e senza margini intepretativi. Ad esprimesi sul titolo sono stati gli analisti di Goldman Sachs secondo i quali, in un contesto caratterizzato dall'aumento della domanda di petrolio (con conseguente rally dei prezzi del greggio), le azioni Enel sono da comprare.

Il rating buy espresso da Goldman Sachs sul colosso italiano dell'elettricità non è un consiglio di acquisto generico. Addirittura la fiducia degli analisti Usa verso la quotata guidata da Starace è talmente forte da far finire il titolo nella Convinction Buy List della d'affari americana.

In pratica per Goldman Sachs, grazie anche alla crisi del settore energetico (vedremo dopo in che misura), le azioni Enel sono da comprare con convinzione.

La raccomandazione di Goldman Sachs sembra essere stata presa alla lettera dagli investitori. Da ieri, infatti, il titolo è sugli scudi con i valori risaliti sopra i 7,2 euro. Grazie al balzo in avanti messo a segno nell'ultima Ottava, la performance di Enel su base mensile è ora positiva per il 3 per cento come si può vedere analizzando il grafico in basso.

Perchè comprare azioni Enel ora è conveniente

Nella loro analisi sul titolo Enel, gli analisti di Goldman Sachs hanno messo in evidenza un concetto molto chiaro: le probabilità che la crisi energetica in atto in tutto il mondo possa durare più del previsto (con conseguenze sul costo dell'energia) sono in aumento. Secondo gli analisti, il deficit globale tra offerta e domanda è oramai nettaemente superiore alle attese a causa dei considerevoli ritardi nell'incremento dell'offerta da parte dei Paesi produttori ma anche a causa dell'impatto molto più contenuto del previsto della variante Delta sul rilancio dell'economia.

In pratica, il fatto che l'offerta da parte dei produttori stenti a decollare unito allo scarso impatto della variante Delta del Covid19 sulla ripresa economica, hanno creato il terreno ideale per un forte e duraturo aumento del costo dell'energia. Proprio questa tendenza, hanno spiegato dalla banca d'affari Usa, è destinata a sostenere il rally delle azioni Enel.

Tutta questa situazione può essere sfruttata operativamente dai trader attivando posizioni rialziste su Enel ovvero comprando il titolo.

Oltre alle previsioni rialziste sull'andamento di petrolio ed energia, c'è un secondo motivo per cui Enel è finita nella Conviction Buy List di Goldman Sachs. Gli analisti americani hanno apprezzato molto il fatto che Enel sia stata inserita nel nuovo indice MIB ESG, ovvero l'indice ESG (Environmental, Social and Governance) che raggruppa le 40 società quotate italiane che cercano di utilizzare le migliori pratiche in tema di sostenibilità.

L'apprezzamento di Goldman non è casuale. Enel, infatti, ha da poco raggiunto il primo posto nella classifica "All-Europe Executive Team" 2021 nella categoria "utilities" in termini Investor Relations professional, CEO e pratiche ESG.

Il "buy" riconosciuto a Enel da Goldman Sachs non deve essere però inserito in strategie trading ad occhi chiuso. Gli stessi analisti americani, infatti, non hanno nascosto quelle che sono le insidie con cui la quotata potrebbe presto fare i conti. Qualche intoppo ci potrebbe essere in occasione del Capital Markets Day di novembre. In quella l’azienda italiana potrebbe ridurre i target di profitto del triennio 2021 - 2023 a causa di un impatto negativo in ambio valutario.

Altri elementi di rischio potrebbero derivare dalla normativa, appena introdotta in Spagna, che prevede una riduzione degli extra-profitti per ridurre i rincari nelle bollette dei consumatori.