Trading online azioni STM: comprare dopo conti preliminari quarto trimestre 2021?

STM maglia rosa sul Ftse Mib dopo la pubblicazione dei conti preliminari relativi al quarto trimestre 2021

Tra le quotate che oggi stanno registrando le variazioni di prezzo più forti sul Ftse Mib, c'è STM. In grande spolvero fin dal momento dell'apertura delle contrattazioni, STMicroelectrionics alle ore 10,30 registra una progressione di oltre il 5 per cento a oltre 45 euro. Grazie al forte rialzo in atto oggi, le performance di STM su base mensile e su base annua sono ulteriormente migliorate.

Alcuni parametri per meglio inquadrare l'andamento del titolo e per capire se conviene o no fare trading online sulle azioni STM. Rispetto ad un mese fa, i prezzi della quotata sono attualmente più alti del 7 per cento mentre nel confronto con lo scorso anno emerge un rialzo di oltre il 40 per cento. Stiamo quindi parlando di un titolo che è cresciuto tanto (e lo si può vedere chiaramente anche nel grafico in basso).

Il balzo in avanti in atto oggi ha motivazioni molto concrete che sono da ricercare nei parametri dei conti trimestrali preliminari che la quotata dei micro chips ha pubblicato questa mattina.

Per capire come fare trading online su STM oggi, quindi, è fondamentale esaminare i contenuti dei risultati preliminari del quarto trimestre 2021.

La società ha reso noto di aver chiuso il periodo di riferimento con risutati al di sopra delle stime comunicate alla fine di ottobre. Nel dettaglio, i ricavi netti preliminari del quarto trimestre 2021 sono stati pari a 3,56 miliardi di dollari, in aumento dell'11,2 per cento su base sequenziale e ben 140 punti base meglio dell'estemo più alto della forchetta indciata in precedenza.

La stima precedente sui ricavi netti di STM nel quarto trimestre 2021 era pari a 3,40 miliardi di dollari, in rialzo del 6,3 per cento su base sequenziale.

Come messo in evidenza da Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics, la quotata è stata capace di chiudere il quarto con ricavi netti superiori alla forchetta di previsione e un margine lordo al valore più alto della stima oppure addidittura leggermente sopra tale parametro.

Il rialzo dei ricavi e del MOL è stato possibile grazie ad attività operative migliori delle attese in un contesto generale che è rimasto estremamente dinamico. Il manager ha quindi messo in evidenza come, grazie ad un quarto trimestre forte e migliore delle attese, i ricavi riferiti all'intero esercizio siano destinati ad attesatrsi a quota 12,76 miliardi di dollari, in rialzo del 24,9 per cento rispetto all'esercizio precedente.

Ciò, ha concluso il CEO, è stato frutto della "forte performance in tutti i mercati finali a cui ci rivolgiamo e ai programmi già in corso con i nostri clienti nel corso dell'anno".

Ricordiamo che altri dettagli su quarto trimestre 2021 nonchè i conti sull'intero esercizio e la guidance per il primo trimestre del nuovo anno, saranno resi noti nel corso della conference call sui risultati che si terrà giorno 27 gennaio 2022.

