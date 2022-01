Dividendi Eni 2022 (saldo e acconto): quando ci sarà stacco? Fissate le date

© Shutterstock

Nell'ambito della pubblicazione del calendario eventi societari 2022, Eni ha comunicato le date di stacco e pagamento dei dividendi

Quando è previsto lo stacco dei dividendi Eni 2022? Per un azionista conoscere quando sarà staccata la cedola dei titoli detenuti in portafoglio è determinante. Per questo motivo la comunicazione arrivata dal Cane a Sei Zampe in merito alle date di stacco e pagamento dei dividendi Eni 2022 non può che essere accolta molto positivamente.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Le decisioni adottate dal management del colosso oil in materia di politica dei dividendi sono contenute nel calendario degli eventi societari 2022 che è stato comunicato alla comunità finanziaria nella giornata di oggi. Nel documento si fa riferimento sia alla data di stacco del saldo dividendo Eni 2022 (relativo all'esercizio 2021) che alla data di stacco dell'acconto dividendo Eni 2023 (relativo all'esercizio appena iniziato). Ovviamente accanto alla data di stacco e alla record date è anche specificata la data di pagamento.

Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che per investire sulle azioni Eni e sfruttare così l'effetto dividendi, è possibile oggi operare anche senza commissioni. Il broker eToro (leggi qui la recensione completa) consente di sfruttare questa possibilità e inolte mette sempre a disposizione il conto demo di prova (gratuito).

Impara ad investire sulle azioni Eni con la demo eToro>>>clicca qui, è gratis

Ma veniamo alle date. Il management di Eni ha anticipato che il saldo sul dividendo Eni 2022 verrà staccato giorno 23 maggio con messa in pagamento dal 25 maggio. L'acconto sul dividendo Eni 2023, invece, sarà staccato giorno 19 settembre e messo in pagamento il 21 settembre.

Come già detto in precedenza, le decisioni sulle date di stacco dei dividendi del Cane a Sei Zampe sono state adottate nell'ambito della pubblicazione dei calendario eventi societari. Anche questo documento può essere molto utile per programmare la propria strategia trading sulle azioni Eni (qui il sito ufficiale eToro).

Vediamo quindi quali sono i più importanti appuntamenti della società per l'anno corrente:

28 aprile 2022: approvazione dei risultati del primo trimestre 2022 (sarà data comunicazione il giorno seguente prima dell'apertura di Borsa Italiana)

11 maggio 2022: assemblea per l'approvazione del bilancio Eni 2021

28 luglio 2022: approvazione della relazione finanziaria del secondo trimestre e del primo semestre 2022 e diffusione della previsione sull'acconto del dividendo 2023, relativo all'esercizio 2022 (sarà data comunicazione il giorno seguente prima dell'apertura di Borsa Italiana)

15 settembre 2022: deliberazione in merito all'acconto del dividendo 2023, relativo all'esercizio 2022

27 ottobre 2022: approvazione dei risultati del terzo trimestre 2022 (sarà data comunicazione il giorno seguente prima dell'apertura di Borsa Italiana)

Buone trading sulle azioni Eni!