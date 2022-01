Azioni STM e trimestrale: comprare dopo pubblicazione conti 2021?

© Shutterstock

STM ha reso noti i conti 2021 e ha fornito anticipazioni sul nuovo esercizio. Gli spunti per comprare azioni ci sono tutti

Considerando che quella di oggi potrebbe essere una giornata non semplice per tutto l'azionario, diventa fondamentale individuare quelle poche quotate che, grazie a fattori prettamente domestici, potrebbero beneficiare di una certa visibilità e quindi muoversi al rialzo.

Il fatto che sia appena iniziata la stagione delle trimestrali anche su Borsa Italiana consente di avere a disposizione alcuni titoli su cui rifugiarsi. Un esempio è STMicroelectronics.

La quotata dei microchips ha comunicato nel pre-market i conti 2021 e ha anche fornito delle indicazioni sui target dell'esercizio in corso. Questo evento fa di STM un titolo a cui guardare in un contesto generale caratterizzato dal sentiment negativo innescato dalle decisioni di politica monetaria della FED.

Chi è alla ricerca di azioni da comprare (merce rara nella sessione di borsa di oggi) può quindi guardare a STM anche perchè i conti 2021 della quotata sono risultati migliori delle attese come avremo modo di vedere sucessivamente.

Conti STM 2021: ecco come è andata

STM ha chiuso il 2021 con ricavi netti pari a 12,76 miliardi di dollari, in aumento del 24,9 per cento rispetto ai 10,22 miliardi messi a segno nell'esercizio precedente. La società, per l'intero 2021, prevedeva ricavi netti in area 12,6 miliardi di dollari. Il dato ufficiale ha quindi nettamente battuto le stime della vigilia.

Scedendo nel conto economico, l'utile lordo di STM ha messo a segno un aumento del 40,6 per cento a 5,33 miliardi di dollari mentre la marginalità è salita dal 37,1 per cento al 41,7 per cento. Ancora l'utile netto di STM ha registrato un aumento a quota 2 miliardi di dollari, un valore che si raffronta con gli 1,11 miliardi contabilizzati nell'intero 2020. Alla luce di tale dato, l'utile per azione di STM è stato pari a 2,16 dollari.

Lato patrimoniale, la posizione finanziaria netta di STM a fine 2021 era positiva e pari a 977 milioni di dollari, contro gli 1,1 miliardi di inizio anno. Al 31 dicembre 2021, inoltre, STM poteva contare su liquidità per 3,52 miliardi di dollari mentre alla stessa data il patrimonio netto ammontava a 9,27 miliardi di dollari.

Come si può vedere da questi dati, i conti 2021 di STM non solo sono stati solidi ma sono anche risultati migliori delle stime. E' proprio per questa ragione se oggi è il titolo risulta essere ben comprato.

STM previsioni esercizio 2022

Oltre ad aver approvato i conti 2021, il management di STM ha anche fornito delle indicazioni sull'esercizio 2022. La società punta a chiudere l'anno con ricavi compresi tra 14,8 miliardi e 15,3 miliardi di dollari, grazie alla forte domanda da parte dei clienti e alla ritrovata capacità produttiva. Sull'intero 2022, inoltre, STM prevede di investire una cifra compresa tra tra 3,4 e 3,6 miliardi di dollari in spese in conto capitale con obiettivo l'espansione della capacità produttiva.