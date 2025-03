Rating Banca Mediolanum a overweight - BorsaInside.com

A svettare in testa al Ftse Mib nella seduta di borsa di oggi è Banca Mediolanum. La quotata del risparmio gestito, a metà mattinata, avanza di oltre 3 punti percentuali e si porta sopra ai 15 euro. Un verde convincente a differenza di quello fioco (+0,3 per cento) che invece caratterizza il paniere di riferimento di Piazza Affari. Aspetto molto interessante il fatto che alle spalle di Banca Mediolanum nella classifica delle migliori quotate della seduta troviamo un’altra quotata del risparmio gestito: FinecoBank (+2,4 per cento).

Considerando l’ampiezza delle rispettive progressioni, è ovvio che i casi siano due: o il segmento del risparmio gestito è particolarmente dinamico oppure è Banca Mediolanum ad avere della sua parte un ben preciso assist (in questo secondo caso, la progressione di FinecoBank è da intendersi solo come il classico effetto domino).

L’interpretazione corretta degli eventi in atto è la seconda: è Banca Mediolanum ad essere spinta ad un catalizzatore. Il titolo, infatti, sta traendo beneficio dalla decisione degli analisti di JP Morgan di avviare copertura con un rating decisamente positivo. Una mossa che, oltre a dare visibilità alla quotata, può essere cavalcata in ottica speculativa anche dai trader che operano sull’azionario con strumenti derivati come i CFD. Proprio a tal riguardo ricordiamo che di recente Eightcap, broker da poco arrivato in Italia, ha introdotto la possibilità di fare trading CFD su tutte le azioni italiane del Ftse Mib, compresa Banca Mediolanun. Il rally in atto oggi sul titolo può essere quindi l’occasione per provare Eightcap in modalità demo.

📈 Fai un test su Eightcap con il conto demo gratuito (sito ufficiale)

Fin dove possono salire i prezzi di Banca Mediolanum secondo JP Morgan

Gli analisti di JP Morgan hanno avviato copertura sulle azioni Banca Mediolanum con rating overweight e target price a 17,4 euro. La valutazione implica il consiglio di sovrappesare il peso delle azioni Banca Mediolanum nel proprio portafoglio di investimento. Non si tratta di una valutazione bullish estrema (per intendersi il buy strong) ma comunque è un giudizio positivo. Del resto il prezzo obiettivo fissato a 17,4 euro è decisamente più alto rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni della quotata del risparmio gestito e ciò significa che c’è potenziale di upside.

Per la cronaca i prezzi di Banca Mediolanum nel corso dell’ultimo mese sono aumentati del 10 per cento mentre anno su anno la progressione è addirittura del 45 per cento. Stiamo quindi parlando di una quotata che è cresciuta tanto sia nel medio che nel lungo termine. Spesso, quando ci sono situazioni simili, lo spazio per un ulteriore progressione può subire una compressione (anche per una questione meramente statistica) tuttavia, stando almeno alla valutazione di JP Morgan, non sembra essere questo iul caso. Il rating overweight è quindi di buon auspicio (stessa raccomandazione era stata attivata nelle scorse settimane dagli analisti di Barclays mentre sia Equita che HSBC si erano invece espressi per il buy).

Chi volesse sfruttare il forte rialzo in atto oggi su Banca Mediolanum può operare in due modi: sia comprando azioni reali (e quindi diventando azionisti della quotata) che con strumenti derivati come i CFD per speculare al rialzo o al ribasso operando a leva.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.