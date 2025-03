Azioni Banco BPM OPA su Anima Holding - BorsaInside.com

Anche oggi le azioni Banco BPM registrano un ribasso. A causa della flessione dell’1,55 per cento registrata in avvio di scambi, il rosso settimanale accumulato dalla quotata di Piazza Meda è ora pari al 5,4 per cento. Il peso di una settimana di vendite inizia a farsi sentire anche nel bilancio mensile. Mentre fino alla scorsa settimana, Banco BPM era una delle quotate più in evidenza di tutto il Ftse Mib, adesso il rialzo è nullo. A parziale consolazione di questa situazione, il fatto che rispetto a un anno fa le azioni Banco BPM sono comunque in rialzo del 57 per cento.

Nonostante quest’ultima percentuale sia oggettivamente rassicurante, tra i trader non mancano i motivi di preoccupazione perchè è il sentiment su Banco BPM a dare l’impressione di essere cambiato. In poche parole, proprio nell’Ottava che con la seduta di oggi si avvia alla conclusione, la prospettiva degli investitori sulla quotata di Piazza Meda appare peggiorata. Il motivo di questa involuzione è facilmente intuibile: è stato il no della BCE all’applicazione del Danish Compromise sull’OPA su Anima Holding, ad aver spento ogni euforia sul titolo. E infatti, come si può vedere dal grafico in basso, Banco BPM è andata a picco proprio nel giorno dello stop da parte dell’EuroTower. Da quel momento in poi i prezzi, comunque già gonfi per il lungo rally, hanno ritracciato.

Operativamente la situazione appare di certo stimolante. Chi volesse infatti entrare sulle azioni Banco BPM può sfruttare la fase di ribasso ma anche chi volesse speculare su un ulteriore ribasso può farlo.

Cosa fare con Banco BPM dopo il no BCE al Danish

Come hanno avuto modo di mettere in evidenza molti analisti, è un dato di fatto che lo stop EuroTower all’applicazione del Danish Compromise mette a rischio la prosecuzione stessa dell’OPA su Anima Holding che, fino ad appena pochi giorni fa, sembrava proprio avere la strada in discesa. Ora tutto si complica ma il punto è che si complica anche l’iter dell’eventuale OPS di Unicredit sulla stessa Piazza Meda e, per estensione, si complica, tutto il risiko del settore bancario.

Proprio le indiscrezioni sulle possibili fusioni tra banche italiane erano state all’origine del rally di numerosi titoli del settore. Visto che lo stop BCE ha reso tutto più incerto, ecco che le quotate del settore bancario sono ora sommerse delle vendite. Banco BPM si appresta a chiudere la settimana nel peggiore dei modi ma anche altri titoli del settore, come ad esempio BPER Banca, sono molto in difficoltà.

Senza farla tanto lunga il mercato sta praticamente togliendo quello che aveva dato nei mesi scorsi. Per adesso non ci sono stati tagli di rating e target price da parte degli analisti ma solo perchè i vari broker stanno cercando di avere quanta più chiarezza possibile sulla situazione in atto.

Di certo c’è che la decisione di Banco BPM di andare avanti con l’OPA su Anima anche senza il Danish, non è proprio andata giù a Unicredit. La big del settore bancario ha manifestato il proprio disappunto rispetto alla scelta di Piazza Meda.

Secondo Unicredit, nonostante le ripetute rassicurazioni e la fiducia espressa dall’amministratore delegato di Banco BPM, la Banca Centrale Europea ha chiaramente indicato che il Danish Compromise non sarà applicato all’acquisizione delle azioni di Anima. Tale posizione della BCE, ha poi aggiunto Unicredit, conferma la congruità del premio implicito nell’offerta avanzata per Banco BPM e l’adeguatezza dei riferimenti ai prezzi di mercato precedenti all’annuncio dell’OPA su Anima.

Infine la bomba: secondo Piazza Gae Aulenti gli ultimi sviluppi potrebbero avere impatti negativi sul rendimento del capitale allocato da Banco BPM per l’acquisto delle azioni Anima, nonché sulle riserve di capitale regolamentare CET1. Ciò si potrebbe tradurre in effetti negativi sulla futura crescita e sulle politiche di distribuzione del gruppo bancario.

Alla luce di tutti questi fattori, Unicredit ha annunciato che valuterà con attenzione tutte le mosse di Banco BPM e che solo dopo un’attenta analisi dei costi e delle implicazioni regolamentari, deciderà se lasciare il piedi la propria offerta OPS oppure se ritirare tutto.

Come si può vedere dalla dura presa di posizione, l’incertezza è quindi massima. Una situazione che potrebbe significare, anche per i rapporti di causa e effetto che abbiamo citato in precedenza, una fase di forte dinamicità e volatilità per tutto il settore bancario con conseguenti ampi spazi di manovra per i trader attivi con i CFD.

