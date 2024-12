Brunello Cucinelli ha migliorato le stime 2024-2026 - BorsaInside

In cerca di titoli su cui posizionarsi fin dal primo minuto dell’apertura delle contrattazioni? In una giornata che sarà condizionata dal clima di attesa per le decisioni BCE sui tassi (previsto un ribasso di 25 punti base), le quotate che potrebbero registrare significative variazioni di prezzo sono pochissime. Una di queste potrebbe essere Brunello Cucinelli. La società del cashmire ha pubblicato proprio ieri sera le nuove stime per il periodo 2024-2207. Possiamo subito anticipare che si tratta di previsioni in netto miglioramento rispetto alle precedenti indicazioni. Questa è una prima buona notizia per gli investitori.

Non à la sola good news. Nei giorni scorsi le azioni Cucinelli sono state al centro di un report degli analisti di UBS. Gli esperti svizzeri hanno alzato il target price e confermato la loro indicazione di acquisto. Le azioni Brunello Cucinelli sono da comprare e questa dritta non può non essere considerata anche da tutti quei trader che sul titolo operano con strumenti derivati come i CFD. Proprio a tal riguardo segnaliamo che di recente il broker eToro ha lanciato il suo servizio di trading nazionale grazie al quale è possibile speculare sulle azioni italiane direttamente in euro, eliminando i costi di conversione.

Previsioni 2024-2026 di Brunello Cucinelli migliorate

Per quello che riguarda le stime per l’esercizio in corso e per i prossimi due, il management di Brunello Cucinelli sembra più fiducioso rispetto al passato. Alla luce dei conti messi a segno nei primi nove mesi dell’esercizio 2024, la quotata umbra prevede di chiudere l’esercizio in corso con un aumento del fatturato compreso nel range tra l’11 e il 12 per cento. Si tratta di una forchetta più alta rispetto a quella indicata in precedenza. Il management di Cucinelli si attende, in particolare, una crescita nel quarto trimestre dell’anno allineata a quelli che sono i risultati dei precedenti tre mesi. Secondo i vertici della quotata, l’aumento delle vendite sarà accompagnato da risultati molto interessanti sia a livello di marginalità che sull’utile (relativi all’interno anno).

E per quello che riguarda il prossimo esercizio? Cucinelli, tenendo conto della raccolta ordini nelle primavera-estate 2025 si attende una crescita dei ricavi attorno al 10 per cento. Il quadro ottimistico si completa con le stime per il 2026 periodo che, stando alle proiezioni, dovrebbe caratterizzarsi per una crescita delle vendite attorno al 10 per cento. Si tratta di risultati che sono in linea all’obiettivo che il manageement si è da tempo posto: quello di arrivare all’esercizio 2030 con un fatturato doppio rispetto a quello messo a segno nel 2023.

Fin dove si possono spingere le azioni Cucinelli?

E adesso parliamo della seconda buona notizia che ha riguardato Cucinelli. Proprio nei giorni scorsi, gli analisti di UBS sono intervenuti sul titolo migliorando il prezzo obiettivo. Il nuovo target price assegnato alla quotata è di 108 euro contro il precedente 106 euro a sua volta alzato da 97 euro. In pratica da inizio settembre ad oggi, il prezzo obiettivo assegnato dagli esperti svizzeri a Cucinelli è stato alzato di ben 11 euro. Vero è che le quotazioni del titolo in questo frangente sono salite, tuttavia sulla quotata continua ad essere un bel potenziale di upside. Se a ciò aggiungiamo che il rating è buy se ne deduce che sul titolo Cucinelli gli analisti di UBS vantano una view decisamente bullish. Analoga prospettiva quella tratteggiata dagli analisti di Berenberg che a fine ottobre avviarono copertura sul titolo con rating buy e target addirittura a 110 euro, più alto rispetto a quello di UBS.

Dal punto di vista grafico, le azioni Cucinelli nell’ultimo mese hanno guadagnato il 16 per cento mentre anno su anno la prestazione è stata positiva per il 26 per cento. Solo nel 2024 il verde è stato del 16 per cento. Il titolo, quindi, è cresciuto tanto ma, stando alla prospettiva degli analisti, è destinato a salire ancora.

I trader che volessero sfruttare questa view possono operare direttamente, ossia comprando azioni, oppure attraverso strumenti derivati come i CFD. Nella tabella in basso sono riportati i migliori broker che coprono i CFD azionari.

