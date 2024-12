Simon Hunt è il nuovo CEO di Campari e il titolo vola - BorsaInside

In un contesto generale caratterizzato da un Ftse Mib intonato positivamente, ad occupare la scena è il titolo Campari che registra un balzo di oltre il 4,6 per cento a quota 6,10 euro. La quotata rossa fa il vuoto dietro di sé visto che la seconda miglior progressione è quella di MPS che limita il rialzo al 2,5 per cento. Possiamo dire che, fin dal primo minuto di scambi, sia in atto una vera e propria corsa a comprare azioni Campari. Il trend dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore.

Ovviamente c’è un motivo ben preciso alla base del boom degli acquisti sul titolo. A scatenare gli investitori, infatti, è stata l’ufficializzazione della nomina del nuovo CEO. Il consiglio di amministrazione ha scelto Simon Hunt come nuovo Chief Executive Officer della quotata.

Di solito nel momento in cui una blue chips nomina il suo nuovo amministratore delegato l’entusiasmo degli investitori va immediatamente alle stelle perchè il nuovo CEO viene ritenuto sempre sinonimo di svolta e cambiamento. Proprio questo è ciò che sta accadendo al titolo Campari nella seduta di oggi. L’arrivo di Simon Hunt è una buona notizia tanto per gli azionisti quanto per i semplici trader che possono speculare sul titolo attraverso strumenti di tipo derivato come i CFD che non prevedono il possesso reale del sottostante.

Azioni Campari oramai a sconto

Il titolo Campari è in assoluto uno dei più deprezzati di tutto il Ftse Mib. Nell’ultimo mese la quotata ha perso il 5,8 per cento, rosso che sale al 27 per cento sul trimestre e al 41 per cento su base annua. Il titolo scambia a 6,1 euro lontanissimo dai massimi annui a 10,28 euro raggiunti a febbraio. Poco più di un mese fa, il prezzo delle azioni Campari perdeva in una sola seduta (quella del 30 ottobre) qualcosa come il 18 per cento crollando a 6,32 euro per effetto della pubblicazione dei conti dei primi nove mesi dell’esercizio in corso, periodo chiuso con ricavi in miglioramento e una redditività in forte calo in un contesto generale di mercato definito dal management come “sfidante”. Da allora, come si più intuire dai prezzi attuali, la flessione è proseguita a dimostrazione della profonda incertezza che caratterizza la quotata.

La notizia della nomina di Hunt a nuovo CEO, stando all’andamento odierno del titolo, sembra proprio aver ridato visibilità alla quotata. Per la cronaca, il nuovo AD sarà in carica a partire dalla data dell’assemblea generale di Campari che, ai sensi della legge olandese, sarà in convocazione per il giorno 15 gennaio 2025. All’ordine del giorno si sarà un unico punto: la nomina di Simon Hunt ad amministratore esecutivo dell’azienda.

Chi è Simon Hunt, nuovo CEO di Campari

Simon Hunt può vantare oltre 30 anni di esperienza nei premium spirit. Come spiegato da Campari in una nota, Hunt è stato per 14 anni in William Grant&Sons dove ha ricoperto crescenti responsabilità passando dalla carica di president & managing director of North America a quella di chief Commercial officer fino ad essere promosso chief executive officer dal 2016 al 2020.

La carriera di Hunt ha preso il via in Diageo dove il manager ha ricoperto tutta una seriae di posizioni manageriali nel marketing e nelle vendite. A seguire poi il passaggio in Allied Domecq come senior vice president of Global Innovation ed Executive Vice president of Marketing North America e quindi in Pernod Ricard come chief Executive officer&president di Malibu-Kahlua International.

Doccia fredda di Deutsche Bank sulle azioni Campari

Tutto è bene quel che finisce bene quindi? Assolutamente no perchè proprio nel giorno in cui gli investitori sembrano essersi messi in fila per comprare azioni Campari sfruttando l’impatto positivo derivante dalla nomina del nuovo CEO, ecco che ci pensano gli analisti di Deutsche Bank a gettare ombre sulla quotata italiana. Proprio oggi, infatti, gli analisti tedeschi hanno annunciato il taglio di rating e di target price sulle azioni Campari. In particolare Deutsche Bank ha ridotto il suoi giudizio ad hold (ossia mantenere) abbassando il prezzo obiettivo a 5,7 euro, praticamente più in basso di quelle che sono le attuali quotazioni.

Il verdetto degli analisti tedeschi è molto chiaro: le azioni Campari saranno a sconto ma non sono certamente da comprare visto che non hanno alcuno spazio di crescita. Sarà l’arrivo di Hunt a far cambiare idea e prospettiva agli analisti di DB? Per adesso è difficile dirlo. Ciò però che possiamo affermare con certezza è che la posizione prudente di Deutsche Bank non è un caso isolato. A fine novembre erano stati gli esperti di JP Morgan ad intervenire sul titolo confermando il rating a underweight e portando il target price a 5 euro, al di sotto del precedente prezzo obiettivo e molto più in basso delle attuali quotazioni del titolo. Anche per la banca d’affari Usa, quindi, le azioni Campari non erano ancora da riscoprire nonostante i loro prezzi a sconto.

Insomma la valutazione degli analisti su Campari non è proprio degli migliori. I due giudizi, però, sono stati espressi prima della nomina di Hunt e quindi potrebbero non tenere conto dell’impatto positivo derivante da questa novità.

Chi volesse fare trading online sulle azioni Campari può operare anche con i CFD che danno la possibilità di speculare al rialzo e al ribasso.

