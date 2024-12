Per Morgan Stanley le azioni Enel sono overweight - BorsaInside

Un occhio di riguardo sarebbe il caso di darlo alle azioni Enel perlomeno nella prima parte della seduta. Il titolo del colosso elettrico potrebbe infatti trarre beneficio dal nuovo acquisto di azioni operato dall’amministratore delegato Flavio Cattaneo ma soprattutto dall’upgrade di target price deciso dagli analisti di Morgan Stanley e reso noto proprio ieri. Insomma ci sono due catalizzatori di breve termine sul titolo e non è detto che l’utility, grazie proprio a questi due fattori, non possa proseguire la sua tendenza al rialzo oramai in atto da tempo.

Le azioni Enel avviano la seduta odierna in area 6,92 euro, il 2,4 per cento in più rispetto ad un mese fa e il 3,2 per cento in più da inizio anni. Si tratta di segni verdi di debole intensità che, trattandosi di una utility, vogliono comunque dire tanto. E ora vediamo quali sono le novità sulla valutazione e sulle mosse di Cattaneo ricordando ai lettori che fattori come quelli che andremo a citare possono essere sfruttati per comprare azioni Enel ma anche per speculare sul titolo attraverso strumenti derivati come i CFD senza possederlo realmente. eToro è un broker che consente di fare trading online in entrambi i modi ed è uno dei pochi a non prevedere spese di conversione conto grazie al suo modello di trading italiano.

–REGISTRATI SU ETORO E FAI TRADING NAZIONALE SULLE AZIONI ENEL>>

Fin dove si possono spingere i prezzi delle azioni Enel

Proprio nella giornata di ieri gli analisti di Morgan Stanley hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su Enel portandolo a 8,25 euro. Al tempo stesso la banca d’affari Usa ha deciso di confermare il rating in essere al livello overweight. Questo termine inglese sta per sovrappesare in portafoglio e quindi si tratta di una valutazione positiva. Il target price molto più avanzato rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni di Enel è la dimostrazione che c’è potenziale di upside sul titolo. Questa è una buona notizia per i trader che stanno pensando se investire o no sull’utility.

A rafforzare l’idea che le azioni Enel siano un titolo da considerare in ottica investimento, ci aveva pensato nei giorni precedenti a MS, l’altra grande banca d’affari Usa: Bank of America. A inizio dicembre gli esperti di BofA avevano infatti alzato il rating su Enel a buy portando il target price a 8,3 euro. Quella di BofA è una promozione piena sulle azioni Enel. Per la serie meglio di così è impossibile.

La view bullish sul titolo espressa da BofA e Morgan Stanley (sia pure con diverse sfumature) trova poi riscontro nelle mosse dell’amministratore delegato della quotata Carlo Cattaneo. Il manager sta proseguendo con i suoi acquisti di azioni Enel. Quanto il CEO di una società compra titoli azionari di quella quotata è sempre un grande segnale di fiducia per il mercato.

Comprare azioni Enel è quello che continua a fare anche l’AD Cattaneo

Flavio Cattaneo, attraverso una società da lui interamente controllata, ha recentemente acquistato 150.000 azioni Endesa (società controllata di Enel) al prezzo medio ponderato di 21,47 euro per azione, investendo risorse personali.

L’acquisto rappresenta un’ulteriore prova della fiducia del management nei fondamentali del Gruppo e nelle prospettive delineate nel piano strategico triennale recentemente presentato ai mercati. La scelta di acquistare le azioni senza ricorrere a strumenti come stock options o grants, ma utilizzando esclusivamente risorse proprie, sottolinea la trasparenza e l’impegno diretto di Cattaneo nella visione a lungo termine dell’azienda.

Quest’ultimo acquisto operato dall’AD segue altre operazioni simili effettuate da Cattaneo negli ultimi mesi, tra cui quelle del 19 e del 21 novembre 2024 e quelle precedenti al Capital Markets Day del 31 luglio, 1 agosto e 5 agosto 2023. Complessivamente Flavio Catteneo ha ora in mano un portafoglio di 550.000 azioni Endesa, a cui si aggiungono le 2.900.000 azioni Enel già in suo possesso.

Alla luce dell’ultima operazione il valore complessivo delle partecipazioni azionarie di Cattaneo in Enel ed Endesa è ora salito a 32 milioni di euro.

Effetti sulle azioni Enel

Come abbiamo già anticipato in precedenza, la serie di investimenti personali messi in essere da Catteno, non solo rafforza la credibilità del management agli occhi degli investitori, ma sottolinea anche la bontà delle prospettive del Gruppo Enel. Ecco perchè anche una notizia come questa può essere sfruttata per entrare sul titolo non per forza comprando asset reali ma anche attraverso strumenti di tipo derivato come i CFD. Tutti i migliori broker consentono di fare trading con i CFD sulle azioni Enel operando al rialzo e al ribasso.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Enel

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito IQ Option 50€ Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.