Focus sulle azioni Enel nell’ultima seduta della settimana. La quotata del settore elettrico avanza dell’1,8 per cento a quota 7,72 euro sfruttando essenzialmente due diversi catalizzatori: i conti trimestrali e la raffica di upgrade che è arrivata in scia proprio alla valutazione positiva della trimestrale. Grazie al rialzo di oggi, le azioni Enel migliorano ulteriormente la loro prestazione su base mensile che è ora pari all’11 per cento mentre il rialzo anno su anno è del 20 per cento. E’ fuori discussione che ci siano quotate con prestazioni più forti sul Ftse Mib ma non si dimentichi che Enel è un’utility e che le quotate di questo settore sono soggette a meno volatilità.

Detto questo l’ottimo stato di salute delle azioni Enel potrebbe indurre qualcuno a pensare che lo spazio per un ulteriore rialzo sia destinato a stringersi. Quando una quotata cresce tanto, infatti, c’è sempre il rischio che possa presto prendere una pausa. Ebbene non sembra proprio essere questo il caso delle azioni Enel che, proprio grazie ai conti trimestrali, si sono viste aumentare il target price da parte di molti analisti. Esito inevitabile di questi upgrade è l’aumento del potenziale di upside.

Ma andiamo con ordine partendo proprio dalla trimestrale.

I conti trimestrali di Enel nel dettaglio

Miglioramento dei ricavi e della redditività a fronte di un leggero aumento del debito sono i capisaldi della trimestrale di Enel. Più nel dettaglio, la società ha messo a segno ricavi pari 22,07 milioni di euro dai 19,43 milioni di un anno fa evidenziando un rialzo del 13,6 per cento. L’aumento del fatturato viene correlato alle maggiori quantità di energia elettrica prodotta e distribuita. Scendendo nel conto economico, il margine operativo lordo ordinario (MOL), ha segnato una progressione da 5,87 miliardi a 5,97 miliardi di euro registrando un rialzo dell’1,7 per cento. A sostenere la voce è stata l’ottimizzazione dei processi e delle attività nonchè il contributo dei business integrati in Iberia e nelle Americhe.

Ancora +1,5 per cento per l’utile netto ordinario della quotata che è salito da 1,97 miliardi a 2 miliardi di euro a causa del positivo andamento della gestione operativa ordinaria. Di conseguenza l’utile netto di Enel è stato pari a 2,01 miliardi di euro.

Per quello che riguarda il patrimonio, a fine marzo 2025 l’indebitamento netto risultava pari a 56,01 miliardi di euro contro i 55,77 miliardi di inizio anno. C’è stata quindi una leggera crescita.

Confermate le previsioni sull’esercizio 2025

Alla luce dei conti messi a segno da Enel nel primo trimestre, i vertici hanno ribadito tutti i target finanziari riguardanti l’intero esercizio.

Le stime sono quindi per una chiusura dell’anno con un margine operativo lordo (MOL) compreso tra i 22,9 miliardi e i 23,1 miliardi di euro e un utile netto che dovrebbe attestarsi nel range tra 6,7 miliardi e i 6,9 miliardi di euro.

I prezzi delle azioni Enel arriveranno a 9,25 euro?

Come accennavamo all’inizio, i conti trimestrali di Enel sono stati salutati positivamente non solo dai trader che stanno comprando il titolo ma anche dagli stessi analisti che sono intervenuti rivedendo al rialzo il target price e, in alcuni casi, pure il rating. E’ questo il caso di Goldman Sachs che non solo ha ribadito la sua indicazione di acquisto con rating buy (comprare) ma anche portato il target price a 9,25 euro, molto sopra i prezzi attuali. Per la banca d’affari Usa le azioni Enel saranno si cresciute tanto ma possono salire ancora essendoci un buon upside potenziale. Nella nota gli esperti hanno affermato che iul secondo semestre offre ha una base di confronto più favorevole.

Sulla stessa scia anche gli analisti di Intermonte secondo i quali l’utile di Enel a fine primo trimestre 2025 è stato migliore delle attese mentre l’Ebitda si è confermato sui livelli previsti. Intermonte ha alzato il prezzo obiettivo su Enel a 8,5 euro dal precedente 8,2 euro confermando la view bullish.

Rating buy ribadito anche dagli esperti di Banca Akros per i quali Enel è nelle condizioni per sfruttare la propria flessibilità finanziaria sostenendo ulteriormente la propria crescita. E sempre buy sulle azioni Enel è anche Equita con la sim che ha valutato positivamente i conti trimestrali decidendo di non portare modifiche alle stime già in essere sulla quotata pure alzando il target price a 8,4 euro a causa del rolling della valutazione di un anno. Rispetto a quello precedente, il nuovo prezzo obiettivo è più alto del 6 per cento.

Nel complesso, quindi, più di un analista ha valutato positivamente la trimestrale di Enel e le stime della quotata per tutto l’anno. Un’indicazione molto chiara per i trader più incerti sul posizionamento da adottare sul titolo a seguito dell’ottima performance dell’ultimo anno. In poche parole potrebbe non essere tardi per entrare sul titolo e proprio il trend in atto oggi a Piazza Affari lo dimostra.

