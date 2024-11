Per Barclays il titolo Enel è overweight - BorsaInside

La stagione delle trimestrali di Borsa Italiana è entrata nel vivo. Come da calendario, nei prossimi giorni saranno numerose le quotate del Ftse Mib alle prese con la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi 2024. Tra gli appuntamenti più attesi con i conti del trimestre c’è quello di Enel. Il colosso del settore utility approverà i risultati dei primi nove mesi dell’esercizio in corso il prossimo 6 novembre in una giornata che è già ricchissima di appuntamenti per poi renderli noti al mercato dopo la chiusura delle contrattazioni quindi dopo le 17,30.

Il titolo Enel è uno dei più apprezzati tra i trader italiani vuoi per la lunga storia della quotata e vuoi per la solidità finanziaria della società. La pubblicazione dei conti trimestrali di Enel potrebbe offrire un assist in più al titolo. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, le azioni Enel nel corso dell’ultimo mese hanno registrato una flessione del 2,9 per cento mentre da inizio anno la prestazione è positiva di uno striminzito +4 per cento.

Vero è che su base annua i valori sono cresciuti del 24 per cento, tuttavia, restando focalizzati solo sul medio termine, l’andamento non è certamente tra i più brillanti. Del resto, come vedremo nei prossimi paragrafi, per gli analisti di Barclays le azioni Enel sono tra le più convenienti del settore utility essendo il loro attuale prezzo più basso rispetto a quello che dovrebbe essere il loro valore.

Quindi comprare oppure sovrappesare nel portafoglio (rating overweight). Entrambe queste strategie possono essere applicate direttamente (ossia comprando azioni) oppure attraverso strumento di tipo derivato come i CFD.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Enel

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più eToro 100$ ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Previsioni trimestrale Enel nel dettaglio

I conti di Enel arriveranno sul mercato nella serata del 6 novembre. Ciò lascia intendere che il verdetto del mercato sarà emesso il successivo 7 novembre fin dai primi minuti di scambi. Gli investitori che avessero intenzione di sfruttare proprio questo evento per posizionarsi sul titolo dovrebbero quindi conoscere per bene i risultati trimestrali della quotata in modo tale da poter agire immediatamente. Uno buona strategia potrebbe essere quella di posizionarsi già sul pezzo grazie alle previsioni degli analisti. E proprio alle stime degli esperti è dedicato questo paragrafo.

Secondo gli analisti di Barclays, Enel dovrebbe chiudere il terzo trimestre dell’esercizio 2024 con un sensibile miglioramento di tutti i parametri. Centrale sarà capire se la quotata, grazie al buon andamento dell’Ebitda in tutti i settori, riuscirà o no mantenere il buon track record emerso nei trimestri precedenti. Gli esperti di Barclays sono convinti di si anche perchè l’Ebitda atteso per il terzo trimestre 2024 è di 5,6 miliardi di euro. Parlando di numeri, gli esperti inglesi si attendono un Ebitda reported pari a 18,485 miliardi di euro nei primi tre trimestri 2024, in rialzo di ben il 21 per cento su base annua. Al consuntivo della voce sono aggregati anche i 1,2 miliardi di euro che derivano dalle plusvalenze legate alla cessione della rete di distribuzione.

Escludendo gli oneri non ricorrenti, gli esperti vedono l’Ebitda di Enel a quota 17,304 miliardi, comunque in aumento del 6 per cento su base annua. Per quello che riguarda le altre previsioni, gli esperti fissano l’utile netto ordinario a quota 5,7 miliardi di euro (livello che sale a 5,918 miliardi di euro se viene considerato anche il capital gain, con una progressione del 39 per cento anno su anno. Per quello che invece riguarda il debito, l’indebitamento netto di Enel al 30 settembre viene visto a 57,9 miliardi di euro, in calo del 9 per cento su base annua grazie ai flussi di cassa dalle cessioni. Per finire le stime di Barclays fissano il rapporto debito netto/Ebitda a 2,5 volte.

Cosa fare con le azioni Enel in vista della trimestrale

Chi è solito investire in borsa sa bene l’importanza della trimestrale (e del bilancio) ai fini della dell’andamento del titolo interessato. Se una quotata diffonde conti migliori delle attese, la reazione del mercato tende ad essere positiva. Al contrario conti peggiori delle stime possono spesso portare ad un ritracciamento causato dalla delusione.

Nel caso specifico di Enel, però, i giochi per la trimestrale sembrano essere già fatti. Gli esperti di Barclays lo hanno sostanzialmente lasciato intendere affermando che non dovrebbero esserci sorprese. E allora cosa dovrebbero fare gli investitori? Lasciar perdere e guardare meglio ad altri titoli?

In realtà la situazione è molto più complessa. Il prossimo 18 novembre è previsto il Capital Markets Day (CMD) del gruppo. Durante questo evento il management della quotata renderà noti i dettagli del piano industriale 2024-2026 annunciando anche quelli che sono i suoi obiettivi di utile per il periodo 2025-2027. E’ altamente probabile che proprio questi target offriranno agli investitori spunti per fare trading online sul titolo. Tra l’altro, nel precedente CDM di Enel l’amministratore delegato del colosso elettrico Francesco Cattaneo aveva annunciato che in futuro ci sarebbero stati meno investimenti nelle rinnovabili e più investimenti nell’espansione della rete. Molti analisti di attendono che il nuovo piano strategico incorpori proprio questo cambio di rotta.

Per gli analisti di Goldman Sachs proprio il nuovo CMD sarà un elemento che darà una svolta alla strategia del colosso dell’elettricità.

Della valutazione overweight di Bloomberg abbiamo già detto. Ebbene è tutta la view complessiva degli analisti ad essere positiva visto che ci sono 22 buy e 8 hold senza alcun sell. La media dei target price espressa dai 30 analisti che coprono il titolo è di 7,93 euro e ciò, rispetto alle valutazioni attuali, implica un upside del 10 per cento circa. Quindi le azioni Enel hanno spazio per crescere proprio perchè sono più convenienti rispetto alle altre utility europee.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.