Eni tra le quotate da tenere d’occhio in vista dell’apertura delle contrattazioni? Le notizie potenzialmente price sensitive sulla quotata non mancano e quindi è più che lecito attendersi una qualche variazione di prezzo in avvio di seduta. In particolare è la comunicazione relativa alla sottoscrizione di una serie di accordi con Vitol in Costa d’Avorio e in Congo a poter suscitare un qualche interesse da parte degli investitori.

Prima di analizzare nel dettaglio questa novità, facciamo brevemente il punto sull’andamento del titolo. Come si può vedere dal grafico in basso, Eni nel corso dell’ultimo mese ha segnato una progressione dell’1 per cento mentre anno su anno il titolo è praticamente piatto. Stiamo quindi parlando di una quotata con movimenti molto contenuti che, tuttavia, potrebbe proprio trovare nella notizia degli accordi con Vintol l’occasione per assumere visibilità.

Se così dovesse essere, i trader avrebbero l'occasione per entrare sul titolo ricorrendo non solo all'acquisto diretto di azioni ma anche al trading con i CFD.

I punti dell’accordo tra Eni e Vintol

Eni ha reso noto di aver ceduto una quota delle proprie partecipazioni in asset petroliferi e gasiferi in Costa d’Avorio e nella Repubblica del Congo a Vitol, una delle principali società indipendenti nel settore dell’energia. Stando a quanto evidenziato dal Cane a Sei Zampe, l’operazione ha un valore complessivo di 1,65 miliardi di dollari e avrà efficacia economica a partire dal primo gennaio 2024.

Più nel dettaglio, Vitol acquisirà alcune partecipazioni di Eni in attività produttive di petrolio e gas, nonché in blocchi in fase di esplorazione, valutazione e sviluppo. Oggetto dell’accordo sono due progetti ben specifici: nell’ambito del progetto Baleine in Costa d’Avorio, Vitol otterrà una partecipazione del 30 per cento in un asset in cui Eni detiene attualmente il 77,25 per cento mentre nell’ambito del progetto Congo in Repubblica del Congo, Vitol acquisirà una quota del 25 per cento in un asset in cui il Cane a Sei Zampe ha in mano il 65 per cento.

Tutta l’operazione si va ad inserire nella strategia da tempo seguita da Eni che punta all‘ottimizzazione delle proprie attività upstream. Obiettivo di lungo termine di Eni è il ribilanciamento del portafoglio da conseguire attraverso la valorizzazione anticipata delle scoperte esplorative e mediante una riduzione delle partecipazioni in alcuni progetti. Tale strategia dovrebbe consentire ad Eni di massimizzare il valore degli asset e al contempo diu rafforzare il proprio impegno nello sviluppo sostenibile delle risorse energetiche.

L’accordo con Vitol è la conferma della dinamicità e della flessibilità del modello operativo di Eni. Il Cane a Sei Zampe da tempo punta a creare valore per i propri stakeholder attraverso una gestione strategica degli investimenti e delle partnership nel settore dell’energia globale.

Fin dove possono arrivare le azioni Eni?

Come abbiamo già accennato in precedenza, il trend delle azioni Eni è molto pacato sia sul lungo termine che sul breve. Gli stessi analisti non sembrano essere particolarmente positivi sulle prospettive della quotata. Due report pubblicati nel mese di marzo hanno portato ad una revisione al ribasso del target price. Ci riferiamo alle valutazioni di Intesa Sanpaolo e di Mediobanca. La prima ha confermato il rating buy con target price tagliato a 16,3 euro mentre Piazzetta Cuccia ha ribadito il rating neutral con target price abbassato a 15 euro.

Le prospettive sono diverse perchè mentre per la banca guidata da Messina le azioni Eni restano da comprare per Mediobanca il titolo è solo da mantenere. I target price risentono di questo diverso approccio: mentre quello di Intesa Sanpaolo implica un leggero potenziale di upside, quello di Mediobanca è molto prossimo ai prezzi del titolo.

Spetta agli investitori stabilire come posizionarsi sul titolo del Cane a Sei Zampe. Forse più che l’acquisto diretto la possibilità di fare trading con i CFD operando in entrambe le direzioni senza possesso del sottostante può essere la strada da seguire se l’obiettivo è unicamente speculativo e non da investimento.

