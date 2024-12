Le azioni FinecoBank erano da comprare altro che mantenere - BorsaInside

Il nostro focus di oggi è rivolto alle azioni FinecoBank. La quotata del risparmio gestito ha mandato in archivio la seduta di ieri a quota 16,22 euro praticamente gli stessi livelli della sessione precedente. Dando un occhio al grafico sull’andamento recente di Fineco si può subito notare come il titolo si sia assestato dopo ben 7 sedute di fila caratterizzate dal segno verde.

Martedì 27 novembre le azioni FinecoBank chiudevano a 14,7 euro, mercoledì a quota 14,95 euro e poi, a salire, 15,05 euro, 15,19 euro, 15,38 euro, 15,49 euro, 15,81 euro e appunto i 16,23 euro di mercoledì. Una serie impressionante di rialzi ha portato le azioni FinecioBank a guadagnare quasi 1,5 euro nel giro di pochissimo tempo. Non è quindi un caso se, rispetto a una settimana fa, i prezzi della quotata sono più alti dell’8,2 per cento mentre su base mensile è presente un rialzo del 13 per cento.

Allargando il frame temporale, anno su anno le azioni Fineco presentano una progressione del 28 per cento. Tutte questa variazioni percentuali, soprattutto quella di breve termine, hanno fatto la fortuna dei trader rialzisti. Senza farla tanto lunga, gli investitori che hanno comprato azioni FinecoBank prima del rally delle ultime sette sedute hanno conseguito profitti decisamente consistenti.

E tutti gli altri? C’è ancora spazio per comprare azioni Fineco oppure è oramai troppo tardi? Per rispondere a queste domande procederemo nei soliti due modi: esame dalle situazione dal punto di vista dell’analisi fondamentale e poi approccio tecnico.

Il focus è sulla raccolta di Fineco nel mese di novembre

La recente visibilità di cui il titolo Fineco è riuscita a godere è da imputare anche agli ottimi dati sulla raccolta nel mese di novembre. Vediamo nel dettaglio. La quotata ha chiuso lo scorso mese con una raccolta netta pari a 941 milioni di euro, in aumento del 228 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. Grazie a questo dato, la raccolta complessiva del 2024 di Fineco passa a 8,865 miliardi di euro andando oltre i 7,57 miliardi dello scorso anno. La composizione degli asset che è emersa è la seguente: 387 milioni di euro per la componente gestita, in crescita rispetto ai 214 milioni del 2023 e 392 milioni di euro attribuiti alla raccolta retail di FinecoBank Asset Management (FAM), nonostante un deflusso di 92 milioni dai prodotti assicurativi.

Considerando tutto il periodo tra gennaio e novembre 2024, la raccolta netta totale gestita di Fineco ha raggiunto quota 3 miliardi di euro.

Scendendo poi nel dettaglio, le masse complessive di Fineco Asset Management (FAM) si sono attestate a 36,6 miliardi di euro con una progressione del 29 per cento per quello che riguarda la parte retail e del 12 per cento per quello che riguarda la componente istituzionale. La raccolta amministrata, invece, ha registrato un saldo positivo di 61 milioni di euro che si va a raffrontare con i -313,4 milioni di novembre 2023 mentre la raccolta diretta si è attestata a 493 milioni di euro con una progressione rispetto ai 386 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

Per finire, i ricavi del brokerage sono stati pari a 20 milioni di euro mettendo in evidenza un aumento del 12 per cento che li porta quota a 200 milioni di euro su base annuale mentre il patrimonio totale del gruppo del risparmio gestito è arrivato a quota 139,7 miliardi di euro con una progressione rispetto ai 118,7 miliardi di un anno fa. Da segnalare che il numero di nuovi clienti è aumentato del 28 per cento con 14.574 nuovi ingressi che hanno reso quello di novembre il secondo mese migliore di sempre per la banca.

Volendo riassumere al massimo, nel mese di novembre FinecoBank si è confermata protagonista nel settore del risparmio gestito grazie alla crescita solida e diversificata di tutte le sue componenti di business riuscendo a rafforzare il suo posizionamento verso i clienti.

Prezzi azioni Fineco oltre quelli dei recenti target

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, lo snodo decisivo per l’evoluzione positiva di Fineco è stato il superamento di quota 15,70 euro, area in cui stazionavano i massimi degli ultimi mesi. Venendo meno questo sbarramento, i valori hanno avuto campo libero per salire sempre di più. Risultato è che con la situazione tecnica in atto non ci sarebbe nulla di strano nel vedere le azioni FinecoBank anche in area 16,90 euro ossia dove ci sono i massimi annuali.

Se questo livello dovesse quindi essere raggiunto, si potrebbero aprire spazio per una ulteriore progressione. In particolare i prezzi potrebbero salire fino a 17,25 euro e poi fino a 17,50 euro, area in cui sono ubicati i massimi di sempre. Una evoluzione di questo tipo implicherebbe la validità di strategie operative sempre bullish sulla quotata.

Si tratta di una stima ambiziosa che, comunque, richiederebbe tutto un certo contesto per la realizzazione.

Non si può quindi escludere che dopo ben sette sessioni consecutive all’insegna del verde, le azioni Fineco possano invece ritracciare. In tal caso il primo obiettivo al ribasso potrebbe essere collocato a 14,65 euro dove è presente la media mobile di lungo periodo. Se i prezzi dovessero perdere contatto con questi livelli, allora i prezzi potrebbe anche scendere fino a 14,30-14,20 euro.

A prescindere da quella che può essere l’evoluzione del quadro grafico di FinecoBank, c’è un aspetto interessante che la dice lunga sul rally che la quotata ha messo a segno nelle ultime settimane. Appena un mese fa arrivavano due valutazioni sulle prospettive di FinecoBank: quella di Deutsche Bank e quella di UBS. Ebbene per gli analisti tedeschi le azioni Fineco si sarebbe dovute apprezzare fino a 14,8 euro (rating hold) mentre per i secondi fino a 15,1 euro (rating neutral). Ebbene la cronaca ha poi rivelato una realtà ben diversa (e il titolo non era da guardare con prudenza come implicavano i due rating assegnati ma da comprare visto ciò che è avvenuto dopo).

