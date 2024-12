AM Best ha confermato l'outlook stabile su Generali - BorsaInside

Nel corso dell’ultimo mese le azioni Generali si sono apprezzate per quasi 10 punti percentuali contribuendo a migliorare ancora di più la prestazione del titolo assicurativo su base annua. Come si può vedere dal grafico in basso, le quotazioni di Generali sono ora più alte di ben il 44 per cento rispetto a quelle di un anno fa. Nel mondo degli investimenti quando si verificano simili progressioni prima o poi sorge sempre qualche dubbio sulle prospettive future. Il ragionamento è molto semplice: un titolo che è cresciuto tanto, può apprezzarsi ancora?

Per rispondere a questa domanda si può dare un occhio a quelle che sono le più recenti valutazioni espresse dagli analisti proprio sulle prospettive della quotata. Proprio questo sarà ciò che faremo con questo articolo. Prima di scendere nel dettaglio, possiamo però già anticipare una cosa: le azioni Generali sembrano avere un margine di ulteriore rialzo e questo non può che essere un buon segnale per gli investitori che speculano sul titolo. A proposito di operatività approfittiamo per ricordati che il broker eToro ha di recente aperto al trading nazionale senza costi di conversione. E’ l’ideale per fare trading sulle azioni Generali.

Quali sono gli obiettivi di prezzi di Generali?

Proprio nei primi giorni di dicembre, le azioni Generali sono finite nel mirino di alcune banche d’affari. In particolare ad intervenire sul titolo sono stati gli esperti di Deutsche Bank e quelli di JP Morgan. Il minimo comun denominatore tra i due report è stato l’aumento di target price. Prezzo obiettivo più alto si traduce in un maggiore potenziale di upside e questa non può che essere una buona notizia sia per i trader che hanno già in portafoglio le azioni Generali che per quelli che sono interessati ad investire ma magari sono timorati dalle alte valutazioni del titolo.

Ma parliamo di giudizi e numeri. Gli analisti di Deutsche Bank hanno deciso di alzare il target price a 26 euro ribadendo il rating hold mentre gli analisti di JP Morgan hanno confermato il rating neutral portando il target price a 29 euro. La morale dei due giudizi è la stessa: Generali si può ancora apprezzare tuttavia non è tra quelle quotate da comprare anche perchè le sue valutazioni di partenza sono alte.

A proposito di valutazioni da parte degli esperti, l’agenzia di rating AM Best ha recentemente rivisto al rialzo i giudizi su Generali, portando il rating di solidità finanziaria da “A” a “A+” e il rating di credito dell’emittente a lungo termine da “a+” a “aa-“. Gli esperti hanno anche ribadito l’outlook a stabile, confermando una prospettiva incoraggiante per futuro.

Il miglioramento del rating operato dagli analisti riflette diversi aspetti fondamentali della quotata friulana:

la solidità patrimoniale : Generali da tempo si distingue per una base patrimoniale robusta, capace di garantire stabilità anche in scenari economici sfidanti

: Generali da tempo si distingue per una base patrimoniale robusta, capace di garantire stabilità anche in scenari economici sfidanti la performance operativa : i risultati operativi della quotata sono la dimostrazione di una gestione efficace e della capacità del titolo di generare valore nel tempo.

: i risultati operativi della quotata sono la dimostrazione di una gestione efficace e della capacità del titolo di generare valore nel tempo. il profilo di business : l’ampia diversificazione geografica e di prodotti permette a Generali di mantenere una posizione di leadership nel settore assicurativo in Italia e non solo

: l’ampia diversificazione geografica e di prodotti permette a Generali di mantenere una posizione di leadership nel settore assicurativo in Italia e non solo l’accurata gestione del rischio: l’approccio disciplinato e adeguato alla gestione del rischio ha contribuito negli ultimi anni a rafforzare la fiducia degli investitori verso il titolo.

Il miglioramento del rating deciso dagli analisti di AM Best consolida ulteriormente la reputazione di Generali come uno dei principali player globali nel settore assicurativo. Non è da escludere che l’aumento della fiducia da parte degli esperti si traduca in maggiori opportunità di business e migliori condizioni di accesso ai mercati finanziari.

Per quello che invece riguarda la conferma dell’outlook a stabile, Generali dimostra di essere ben posizionata per affrontare le sfide del mercato e continuare a perseguire la propria strategia di crescita sostenibile.

Anche dalla valutazione di AM Best, quindi, traspare un certo appeal sul titolo e questa non può non essere una buona indicazione per gli investitori interessati ad entrare in gioco. Sul titolo Generali si può speculare anche attraverso i CFD con la possibilità di fare trading sia al rialzo che al ribasso. Nella tabella in basso sono riportati i broker che permettono di fare CFD trading sulle azioni Italiane.

