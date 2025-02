Crollo azioni Interpump - BorsaInside.com

Tremano le azioni Interpump Group che stanno andando letteralmente affondo in scia alla pubblicazione dei conti preliminari 2024 della quotata. Nel primo pomeriggio il titolo Interpump spicca con il suo rosso a doppia cifra riuscendo addirittura a fare peggio della già disastrata Telecom Italia. Lasciando perdere il raffronti tra le peggiori, per avere un’idea del momento di difficoltà che Interpump sta attraversando è sufficiente tenere conto dell’entità del ribasso: -13 per cento a 40,82 euro. Non sbagliano quei trader che affermano che sul titolo sia in atto un vero e proprio sell-off con lo sbriciolamento di numerosi livelli tecnici anche di primaria importanza.

L’orologio dice che è pieno pomeriggio ma per Interpump è notte fonda.

Crollo azioni Interpump: decisivi i conti 2024

Il sell-off massiccio sulle azioni Interpump è scattato a seguito della pubblicazione dei conti preliminari 2024 da parte della quotata. Se si vuole comprendere cosa sta accadendo è quindi a questi risultati che è necessario guardare. Interpump ha mandato in archivio l’anno con ricavi che si sono fermati a quota 2,08 miliardi di euro, in calo del 7,2 per cento rispetto ai 2,24 miliardi di euro messi a segno l’anno prima (a parità di tassi di cambio sarebbe andata addirittura peggio con un calo del 9,2) e con un margine operativo lordo MOL in ribasso di ben il 14,9 per cento da 536,73 milioni a 456,62 milioni di euro. Con l’Ebitda in ribasso anche la marginalità ha performato male e infatti risulta essere scesa dal 24 per cento di un anno fa al 22 per cento.

A completare il quadro, già drammatico, è poi l’utile netto che a fine dicembre 2024 era attestato a quota 227,06 milioni di euro nettamente sotto ai 274,27 milioni di euro messi ma segno l’anno prima. Alla luce del dato sull’utile netto, l’EPS si è attestato a 2,119 euro.

Anche limitando l’analisi al solo quarto trimestre 2024 anzicchè a tutto l’esercizio la sostanza non cambia. I ricavi di Interpump nell’ultimo trimestre sono scesi del 5,7 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2023 attestandosi a quota 489,89 milioni di euro. A parziale consolazione c’è il dato sull‘utile netto trimestrale che è invece aumentato a 47,76 milioni di euro sostenuto dai minori oneri finanziari e dalle più basse imposte sul reddito.

Per finire, per quello che riguarda il debito, a fine dicembre l’indebitamento netto ammontava a 409,1 milioni di euro in calo dai 486,5 milioni di inizio anno.

Volendo tirare delle conclusioni, a salvarsi tra tutte le voci del bilancio 2024 di Interpump è solo il dato sul livello di indebitamento. Per il resto, fatto salvo solo utile netto nell’ultimo trimestre dell’anno è tutto un susseguirsi di prestazioni più o meno negative rispetto all’anno precedente.

Il futuro di Interpump resta molto incerto

Oltre ad aver reso noti i conti 2024, il management di Interpump ha anche fornito alcune indicazioni sul nuovo esercizio. I vertici della quotata stimano un fatturato compreso tra un rialzo dell’1 per cento e un calo del 5 per cento. Secondo il management la prima parte dell’anno in corso dovrebbe essere quella più sfidante. Le prospettive, quindi, non sono affatto ottimistiche e probabilmente più dei negativi conti 2024, già anticipati dal consensus, i trader potrebbero avere reagito così male come sta avvenendo in questi minuti proprio alle stime sull’anno in corso.

Tra l’altro gli stessi vertici della società hanno già anticipato che è loro intenzione adottare tutte le misure necessarie per consolidare la marginalità la quotata con l’obiettivo di riuscire come minimo a mantenere se non ad aumentare la generazione di cassa del gruppo.

Cosa fare in borsa con le azioni Interpump

Interpump è in una fase altamente delicata ed è altamente probabile che l’interezza possa proseguire anche nelle prossime sedute. Come si può vedere dal grafico in alto la prestazione è negativa sia su base mensile che su base annua. Nel primo caso c’è un rosso del 5 per cento mentre nel secondo siamo su un -8 per cento. Gli stessi analisti, nonostante il ritracciamento dell’ultimo anno, preferiscono tenere un approccio prudente. Ad esempio appena alcune settimane fa Mediobanca decideva di tagliare il rating a neutral con target price a 49,4 euro. Un prezzo obiettivo che, tenendo conto dell’andamento odierno del titolo, appare sempre più lontano.

Insomma la situazione è complessa ma è proprio in questi casi che si creano spazi per speculare.

