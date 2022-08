Azioni Intesa Sanpaolo, prosegue il buyback: ecco i nuovi dati

Intesa Sanpaolo ha comunicato che, dallo scorso 4 luglio (data in cui ha preso il via la prima fase del programma di buyback), ha acquistato 430,7 milioni di azioni, pari a circa il 2,16% del proprio capitale sociale ante annullamento, a un prezzo medio per azione pari a 1,7142 euro, per un controvalore totale di poco più di 738 milioni di euro.

L’aggiornamento statistico è stato ottenuto tramite le informazioni fornite dall’intermediario terzo Citigroup, e fa riferimento all’operazione autorizzata dalla Banca Centrale Europea alla fine del mese di giugno, che ha fornito il via libera all’acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback), per un esborso complessivo massimo di 3,4 miliardi di euro e per un numero di titoli non superiore a 2.615.384.615 azioni ordinarie.

Ricordiamo che la prima fase dell’operazione prevede un esborso pari a 1,7 miliardi di euro, pari alla metà del valore complessivo dell’intervento autorizzato dall’Eurotower. Ricordiamo altresì che le previsioni erano quelle di chiudere l’operazione in quattro mesi, ad ottobre, ma a metà agosto l’esecuzione è già oltre il 40 per cento.

Per quanto concerne invece la realizzazione della seconda tranche, è stato reso noto che una decisione sarà assunta più avanti ma, comunque, entro l’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022.

Mentre scriviamo le azioni Intesa Sanpaolo sono in crescita dello 0,51% a 1,838 euro.

