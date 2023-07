Azioni Inwit scivolano su previsioni esercizio 2023. Cosa sta succedendo?

Ancora una giornata con poche luci a Piazza Affari. Dopo le recente sedute poco mosse, anche oggi il Ftse Mib non sembra brillare più di tanto. Il paniere di riferimento di Borsa Italiana si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un rialzo dello 0,1 per cento a quota 28700 punti. Tra le quotate che stanno appesantendo più di tutte il paniere di riferimento della borsa di Milano ci sono Iveco e Inwit. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione proprio su Inwit.

Il titolo segna un ribasso dell’1,9 per cento a quota 11,8 euro. A causa della flessione in atto oggi, Inwit ha praticamente annullato il rialzo che fino a ieri si era accumulato su base mensile. Ad oggi il prezzo delle azioni Inwit è quindi invariato rispetto a quello di un mese fa. Viceversa dal raffronto con le quotazioni di un anno fa emerge una progressione del 18 per cento. Comunque stiamo parlando di una quotata che si è apprezzata nel raffronto annuo.

Preso atto del ribasso in atto oggi, quali sono i fattori che stanno spingendo gli investitori a vendere? La flessione può essere messa in correlazione con una notizia ben precisa. Proprio oggi la quotata ha infatti comunicato le previsioni aggiornate sull’esercizio 2023. Si tratta di un’informazione che può essere molto preziosa per gli investitori che già hanno aperto delle posizioni sul titolo e che sono interessati a farlo.

Preso atto del ribasso in atto oggi, quali sono i fattori che stanno spingendo gli investitori a vendere? La flessione può essere messa in correlazione con una notizia ben precisa. Proprio oggi la quotata ha infatti comunicato le previsioni aggiornate sull'esercizio 2023. Si tratta di un'informazione che può essere molto preziosa per gli investitori che già hanno aperto delle posizioni sul titolo e che sono interessati a farlo.

Cosa è e di cosa si occupa Inwit

Inwit è l’acronimo di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. È una società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni senza fili. La società si occupa principalmente della gestione e dello sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni, tra cui torri, antenne e siti di telecomunicazioni, fornendo servizi di connettività wireless a operatori di telecomunicazioni e altri clienti.

Fondata nel 2015 come una joint venture tra Telecom Italia e il Gruppo F2i, un fondo di investimento italiano, Inwit fa parte del Ftse Mib che raggruppa i titoli italiani a maggiore marker cap.

Inwit previsioni esercizio 2023

Le previsioni sull’esercizio 2023 di Inwit sono state elaborate da i broker che coprono il titolo, in tutto 17 banche d’affari. Vista l’ampiezza del campione su cui è stato calcolato il consensus, si può ipotizzare che le stime siamo molto veritiere. Ma veniamo ai numeri. Stando alle previsioni, Inwit dovrebbe chiudere l’esercizio in corso con ricavi pari a 969 milioni di euro, in aumento rispetto ai 853 milioni ottenuti nel 2022.

Per quello che riguarda le altre voci di bilancio, il margine operativo lordo MOL di è previsto a 885 milioni di euro contro i 779 milioni dell’esercizio precedente. E per finire gli analisti prevedono che il flusso di cassa ricorrente si possa attestare a quota 593 milioni di euro. Anche in questo caso si tratterebbe di un dato in aumento visto che nell’esercizio 2022 la stessa quotata aveva raggiunto un flusso di cassa ricorrente pari a 491 milioni di euro.

