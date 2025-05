Outlook azioni Leonardo - BorsaInside.com

In una seduta di borsa abbastanza cauta, sul Ftse Mib a spiccare sul paniere di riferimento è la progressione convincente di Leonardo che avanza dell’1,3 per cento a 48,7 euro. Il segno verde in evidenza sul colosso della Difesa, consolida la già buona progressione della quotata su base mensile e su base annua. Rispetto ad un mese fa ora i prezzi sono maggiori del 20 per cento mentre un superlativo verde del 123 per cento caratterizza la quotata nel raffronto rispetto a un anno fa. Dietro alla tendenza a comprare azioni Leonardo che è in atto oggi c’è la decisione degli analisti di Moody’s di confermare il rating sulla quotata alzandone però le prospettive sintetizzate nell’outlook.

Evidentemente, tenendo anche conto del clima generale dei mercati, il passaggio dell’agenzia americana è stato intendo dai trader come il segnale che, nonostante il boom registrato nell’ultimo anno, le azioni Leonardo abbiano ancora tanto spazio per crescere.

Sale l’outlook su Leonardo: la decisione di Moody’s

Moody’s ha confermato oggi il rating a lungo termine Baa3 su Leonardo, multinazionale italiana leader nei settori aerospazio, difesa e sicurezza. Con la stessa decisione, l’agenzia di rating ha altresì mantenuto invariati il rating senior unsecured Baa3, il rating del programma MTN senior unsecured (P)Baa3 e il Commercial Paper P‑3, mentre il Baseline Credit Assessment (BCA) rimane a baa3. Di particolare rilievo è nell’ambito di questa valutazione è la revisione dell’outlook da stabile a positivo, segnale di fiducia nella capacità di Leonardo di consolidare la sua posizione finanziaria e di generare cassa nei prossimi anni.

L’agenzia Usa ha motivato sia la conferma dei rating che il miglioramento dell’outlook con la solida performance operativa conseguita da Leonardo dalla precedente promozione a Baa3, avvenuta nel maggio 2023.

Ricordiamo che Leonardo ha chiuso il 2024 con ricavi in rialzo del 21 per cento rispetto al 2022, grazie alla crescita nei mercati europei della difesa e un Ebitda rettificato in aumento del 21 per cento che è stato sostenuto dall’espansione delle attività ad alto valore aggiunto. Inoltre, come evidenziato da Moody’s, il Free Cash Flow rettificato è stato pari a circa un miliardo negli ultimi due anni, con un significativo incremento rispetto ai periodi precedenti.

Questi indicatori hanno evidenziato la capacità di Leonardo di sfruttare l’aumento degli stanziamenti per la difesa nei Paesi NATO, mantenendo al contempo rigore nei costi e disciplina finanziaria.

Lato operativo la leva finanziaria lorda rettificata si è attestata a 2,7x alla fine del 2024, in sensibile riduzione rispetto al 3,5x del 2023 e già al di sotto della soglia di upgrade quantitativo di Moody’s. A questo si aggiunge il rimborso obbligazionario da 500 milioni di euro previsto per marzo 2025, che dovrebbe portare ulteriormente il rapporto a 2,4x, rafforzando il profilo creditizio e avvicinando Leonardo al livello di leva tipico di un rating Baa2.

Guardando al futuro Moody’s prevede che, nei prossimi anni, Leonardo possa trarre beneficio da almeno tre driver: il continuo incremento dei budget della difesa europei, l’espansione delle divisioni Cyber e Space, considerate motori di crescita futura, sia per investimenti governativi sia per partnership industriali e la gestione prudente del bilancio, focalizzata sul rafforzamento del core business e sul contenimento del debito.

Sul fronte M&A, gli analisti Moody’s ritengono che il profilo creditizio del colosso italiano possa anche esistere a operazioni di consolidamento, soprattutto se limitate ai segmenti ad alta tecnologia e realizzate con strumenti di co-investimento o joint venture.

Il rating senior unsecured di Leonardo è attualmente allineato al rating sovrano italiano. Tuttavia, Moody’s non esclude che, in caso di ulteriore rafforzamento della qualità creditizia stand-alone e di conferma di performance operative superiori, Leonardo possa anche aspirare a un notch di upgrade rispetto al sovrano.

Questo sarebbe un grande catalizzatore.

