Azioni Leonardo sono hot buy per 2 analisti: focus sulle previsioni trimestrali

Anche i possessori di azioni Leonardo sono in attesa che il colosso del settore difesa pubblichi i conti del secondo trimestre 2023 (primo semestre). Come si può vedere dal calendario trimestrali di Borsa Italiana, la data da segnare in rosso per quello che riguarda il gruppo guidato da Profumo è il 28 luglio. Quel giorno la quotata della difesa toglierà il velo dai conti del trimestre.

In attesa dell’appuntamento le azioni di Leonardo non se la passano affatto male. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, la seduta di borsa di ieri si è chiusa con un rialzo e anche oggi il titolo viaggia su un leggero verde. In realtà è dallo scorso venerdì 7 luglio che la quotata chiude in rialzo. Per avere un’idea della consistente progressione in avanti registrata in appena una settimana è sufficiente considerare che giovedì 6 luglio (seduta in rosso) Leonardo prezzava a 10,38 euro mentre oggi siamo su 11,62 euro. E del resto Leonardo può vantare una performance positiva sia su base mensile che su base annua. Rispetto ad un mese fa le quotazioni Leonardo sono cresciute del 10 per cento mentre su base annua il rialzo è stato del 17 per cento.

Trimestrale Leonardo: quali sono le previsioni della vigilia

Come noto a chi è solito investire in borsa, la pubblicazione di una trimestrale è un evento che può essere sfruttato due volte in ottica trading. Sicuramente si possono usare i conti ufficiali per speculare sul titolo ma anche le previsioni sui risultati possono essere usate. Insomma si può investire sulla trimestrale già prima che la stessa sia ufficializzata.

Per questo motivo diventa fondamentale essere aggiornati sulle stime degli analisti. E in questo articolo ci occuperemo appunto dalle previsioni sui conti del secondo trimestre 2023 di Leonardo. A rilasciare l’importante aggiornamento sono stati gli esperti di Banca Akros. Secondo gli analisti, i conti del colosso della Difesa dovrebbero evidenziare nuovi ordini per un ammontare pari a 3,75 miliardi di euro, in rialzo del 6,5 per cento su base annua. Non dovrebbe essere questa la sola variazione positiva. Infatti anche per i ricavi è previsto un rialzo: +4 per cento anno su anno. Scendendo nel conto economico, l’utile netto di Terna è previsto a 188 milioni di euro mentre l’Ebitda si dovrebbe attestare alla fine del periodo di riferimento a 302 milioni di euro. Per finire il free operating cash flow di Leonardo dovrebbe essere pari a circa 100 milioni di euro.

Analizzando nell’insieme questi parametri, si può notare come essi siano praticamente allineati con quelle che sono le stime del consensus. E’ quindi altamente probabile che alla fine Leonardo possa davvero ottenere simili risultati. Staremo a vedere il 28 luglio prossimo.

Azioni Leonardo da comprare per due analisti

Cosa fare sulle azioni Leonardo in vista della pubblicazione della trimestrale? Come comportarsi sul titolo? Molto spesso quando una quotata segna un apprezzamento molto forte come quello registrato da Leonardo (ne abbiamo parlato in precedenza) il rischio che lo spazio per una ulteriore risalita si possa ridurre è concreto. Non sembrano pensarla in questo modo né gli analisti di Banca Akros e né quelli di Citi. Per i primi le azioni Leonardo restano buy (quindi comprare) con target price a 16 euro, decisamente sopra quelle che sono le quotazioni attuali.

Sembrano avere molta fiducia sul colosso della Difesa anche gli analisti Usa di Citi che hanno confermato la loro raccomandazione di acquisto con prezzo obiettivo alzato da 15,4 a 16,8 euro. Alla base dell’upgrade sul target price di Leonardo c’è l’aggiornamento del modello di previsioni sulla quotata con conseguenza aumento delle stime dell’1 – 3 per cento. In base al prezzo obiettivo assegnato da Citi, il margine di upside delle azioni Leonardo è ancora più ampio.

Insomma convergono nel ritenere che la view giusta sulle azioni Leonardo sia super – bullish e in tal senso ritengono che la prossima pubblicazione dei conti possa essere un bel catalizzatore.

