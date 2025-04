Rimbalzo azioni - BorsaInside.com

La borsa di Milano alla prova del rimbalzo dopo ben tre sessioni di fila dominate dal sell-off. Che il clima della seduta odierna di Piazza Affari potesse essere diverso rispetto a quello dei giorni scorsi lo si era intuito già nel pre-market. Non parliamo dell’andamento dei futures del Ftse Mib ma delle prestazioni messe a segno dai mercati asiatici e, ancora prima, da quella della seduta di ieri di Wall Street. Due dati su tutti: mentre nel giorni precedenti la borsa americana era semplicemente andata a fondo, ieri gli indici hanno chiuso in ordine sparso lasciando intravedere dei segnali di luce.

Nel dettaglio il Dow Jones ha lasciato per terra lo 0,91 per cento a quota 37.966 punti, l’S&P 500 ha chiuso con un calo dello 0,23 per cento a 5.062 punti e il Nasdaq ha messo in cassaforte lo 0,1 per cento salendo a 15.603 punti. Per quello che invece riguarda l’Asia è da incorniciare il balzo di oltre 8 punti percentuali registrato dall’indice Nikkei che, lo ricordiamo, era reduce dal -7 per cento di venerdì.

Azioni Leonardo, MPS e Unipol in vetta al Ftse Mib

Il Ftse Mib ha aperto la seduta con un rialzo dell’1,25 per cento sopra ai 33200 punti. A guidare il paniere di riferimento di Piazza Affari sono quei titoli che, nelle sessioni del grande crollo, aveva registrato i ribassi più ampi. Nel dettaglio ci sono Leonardo, Unipol e Monte dei Paschi. La migliore in assoluto è la quotata della Difesa che sta guadagnando oltre 5 punti percentuali. Proprio Leonardo nei giorni scorsi aveva stupito in negativo con il suo sell-off anche perchè molti giudicavano il settore della Difesa impenetrabile dal vento ribassista. E invece anche Leonardo era andata a picco anche perchè, oggettivamente, era cresciuta tantissimo in così poco tempo.

Se la quotata della Difesa sempre sorridere, i titoli del settore bancario perlomeno non stanno piangendo. Anche loro erano andati malamente a picco nei giorni del sell-off pur partendo, come tantissimi altri titoli, da valutazioni giudicate troppo alte.

Come hanno messo in evidenza molti analisti, l’impressione è che la portata reale della guerra commerciale in atto sia stata volutamente amplificata proprio perchè su tutti i mercati azionari (quello americano in primis ma anche quello italiano) i prezzi erano davvero troppo alti.

E adesso cosa può accadere? Continuiamo ad essere su valutazioni eccessive e quindi l’ipotesi più probabile è che la volatilità resti alta almeno per alcune settimane. In questo contesto, però, si potrebbero creare interessanti occasioni di acquisto se si decide di operare in ottica speculativa. Strumenti derivati come i CFD possono essere utili per fare trading intraday sia in modalità long che con short.

