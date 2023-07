Azioni Moncler e trimestrale: previsioni. Come investire sul titolo?

La stagione delle trimestrali di Borsa Italiana è quasi all’inizio. A partire dalla prossima settimana saranno sempre di più le quotate alle prese con la pubblicazione dei conti del secondo trimestre 2023 (o primo semestre). Per conoscere tutti gli appuntamenti si può fare riferimento al nostro Calendario trimestrali Borsa Italiana: risultati secondo trimestre 2023 previsti per luglio e agosto.

Tra le quotate che per prime sveleranno i risultati del primo semestre 2023 ci sarà Moncler. La quotata è una delle più importanti maison italiane ed p specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori di lusso. Fondata nel 1952 a Monestier-de-Clermont, un piccolo comune francese vicino a Grenoble, Moncler ha acquisito fama internazionale per i suoi piumini e capi d’abbigliamento invernali di alta qualità.

Se all’inizio Moncler si concentrava sulla produzione di attrezzature da montagna e forniva abbigliamento agli scalatori, negli ultimi anni l’azienda ha legato il suo nome ai piumini Moncler che sono ovunque rinomati per la loro leggerezza, il loro calore e la resistenza alle basse temperature.

Moncler renderà noti i conti del primo trimestre 2023 il prossimo 26 luglio. Manca quindi oltre una settimana all’evento, tuttavia, some siamo soliti ripetere su questo sito, già ora è possibile fare trading sulle previsioni. Non tutti lo sanno, ma l’evento “trimestrale” si può sfruttare per investire sia dopo l’ufficializzazione dei risultati (quindi nel nostro caso specifico il 26 luglio) che prima. In questo secondo cosa è necessario basarsi sulle previsioni.

E infatti in questo articolo parleremo proprio delle previsioni sull’esercizio 2023 di Moncler. Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che da alcuni mesi con eToro non più solo possibile fare trading con i CFD sulle azioni ma si possono anche comprare azioni italiane reali. Non solo ma le azioni possono anche essere acquistate a zero commissioni.

–COMPRA AZIONI MONCLER A ZERO COMMISSIONI>>

Mocler aggiorna la previsioni sull’esercizio 2023

In vista della pubblicazione dei conti del secondo semestre 2023, Moncler ha fornito un aggiornamento sull’intero esercizio. Stando alle stime del consensus, la quotata dei piumini dovrebbe chiudere l’anno con un aumento dei ricavi del 16 percento a 3,02 miliardi di euro, rispetto ai 2,6 miliardi che erano stati ottenuti l’anno precedente e un risultato operativo reported che è stimato a 912 milioni di euro. Per quello che riguarda gli altri parametri, la marginalità della quotata è vista al 30,2 per cento mentre l’utile netto di dovrebbe attestare a 630 milioni di euro.

Azioni Moncler: le indicazioni di performance

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni Moncler scambiano in area 64 euro, in ribasso di ben il 2,7 per cento rispetto alla seduta di venerdì. A metà mattinata nella prima di Ottava il titolo Moncler è il peggiore del Ftse Mib.

A causa del ribasso in atto oggi, il titolo Moncler aggrava la sua performance negativa su base mensile. La quotata ad oggi segna un prezzo più basso del 4,55 per cento rispetto a quello di un mese fa. Viceversa il titolo Moncler è in rialzo del 60 per cento anno su anno. Stiamo quindi parlando di un titolo che è cresciuto tantissimo nell’ultime periodo. Il fatto che oggi le azioni Moncler siano le peggiori del Ftse Mib potrebbe essere proprio una reazione del mercato alle previsioni rese note della quotata.

Le azioni Moncler si possono comprare per diversificare il proprio portafoglio di investimento. Tra i tanti broker che supportano il titolo, segnaliamo i seguenti:

–eToro: consente sia di speculare sui CFD sulle azioni Moncler che di comprare azioni reali. Inoltre c’è anche la possibilità di copiare i traders più bravi grazie al social trading. Ricordiamo che su eToro deposito minimo richiesto pari a soli 50 dollari (tra i più bassi del settore) >più informazioni sul sito eToro<

–Fineco Bank: 50 ORDINI GRATUITI, 12 mesi a zero canone e consulenti 100% sempre disponibili anche online > Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!