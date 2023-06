Azioni MPS: +13% in 6 mesi e c’è upgrade sull’outlook di Moody’s

Le azioni Banca Monte dei Paschi di Siena sembrano vivere una fase favorevole. Nella sessione di oggi il titolo della banca toscana registra una progressione dell’1,6 per cento a quota 2,14 euro beneficiando del clima positivo che, almeno fino ad adesso, sembra respirarsi sul paniere di riferimento di Piazza Affari (Ftse Mib).

Nelle ultime settimane abbiamo spesso visto le azioni MPS in vetta all’indice. E in effetti nel corso dell’ultimo mese la quotata senese ha segnato una progressione del 2,5 per cento. A dare, però, una dimensione concreta del rialzo è soprattutto il dato semestre. Rispetto a sei mesi fa, le azioni Banca MPS valgono il 13 per cento in più che non è poco alla luce della situazione della banca toscana.

Vero è che la performance su base annuale di MPS resta un disastro (il titolo rispetto ad un anno fa ha perso ben l’86 per cento del suo valore!), tuttavia ultimamente i segnali positivi sono evidenti.

Una buona notizia per gli investitori che sono alla ricerca di titoli italiani da inserire in portafoglio in ottica diversificazione.

Moody’s all’outlook su Banca MPS

Proprio oggi è arrivata una notizia che potenzialmente è molto positiva per le azioni MPS. L’agezia di valutazione internazionale Moody’s ha infatti rivisto al rialzo l’outlook long-term deposit e senior unsecured debt rating, portandolo da “stabile” a “positivo”. Ricordiamo che già a febbraio c’era stato il rialzo di due “notch” sul long-term deposit rating e di tre “notch” sul long-term senior unsecured rating della banca toscana.

La decisione di procedere con un modifica al rialzo dell’outlook è frutto della convinzione degli analsiti che il miglioramento del profilo creditizio della banca sia solo questione di tempo. Tale risultato, hanno specificato gli esperti nella loro nota, sarebbe riflesso, in particolare, in una maggiore e sostenibile redditività e nella capacità di accesso al mercato obbligazionario. Se tali elementi dovessero essere confermati per i prossimi 12-18 mesi, allora ci potrebbe essere un upgrade del rating Baseline Credit Assessment.

Ma le attese positive dell’agenzia americana sono anche frutto della convinzione degli esperti secondo cui l’implementazione del piano in corso, tra l’altro al cento di forte lancio anche grazie al recente aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che la banca toscana ha sostenuto, possa generare altri risultati positivi. Secondo Moody’s, il raggiungimento di tali obiettivi durante il periodo di outlook, potrebbe poi far scaturire la decisione di realizzare un upgrade di oltre un notch dei rating della banca.

Tirando quindi le somme, non solo c’è la buona notizia dell’aumento dell’outlook ma ci potrebbero essere anche altre buone notizie in futuro con il rialzo del rating. Si tratta di elementi che gli investitori rialzisti possono giudicare molto interessanti in ottica investimento soprattutto perchè, come abbiamo avuto modo di accennare ad inizio articolo, il titolo MPS ha messo a segno una forte svalutazione nell’ultimo anno (nonostante il recente recupero).

