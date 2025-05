Trimestrale Banca Popolare di Sondrio - BorsaInside.com

Nella giornata di oggi le azioni della Banca Popolare di Sondrio sono state al centro di una revisione della valutazione da parte di Equita. La sim milanese ha ribadito il rating al livello hold (mantenere) alzando il target price a 9,9 euro. E’ uno dei prezzi obiettivo più alti tra quelli in essere sulla quotata della Valtellina eppure, come si può subito notare dando un occhio al grafico, si tratta di un valore che è abbondantemente superato dalle quotazioni attuali della banca.

La Popolare di Sondrio, infatti, registra oggi una progressione del 2 per cento che porta i prezzi a 11,6 euro ossia molto più sopra il prezzo target assegnato dalla sim milanese. Ovviamente il risvolto della medaglia di questo strano rapporto è l’assenza di potenziale di upside. Assumendo la view di Equita, quindi, le azioni BPS non dovrebbero avere spazio per un ulteriore rialzo e infatti, quasi a voler confermare tutto questo, la sim non dice “comprare” ma solo “mantenere”. L’approccio prudenziale è quindi quasi un obbligo anche perchè stiamo parlando di un titolo che sia nel breve che nel lungo periodo si è apprezzato tanto. Rispetto ad un mese fa, infatti, le azioni della Popolare di Sondrio sono salite del 28 per cento mentre anno su anno il balzo è fin qui stato del 43 per cento.

Il punto è che il superamento del target price non è una caratteristica della sola valutazione di Equita. Anche i giudizi espressi da altri analisti presentano la stessa particolarità. Ad esempio per Deutsche Bank le azioni BPS possono arrivare fino a 10,8 euro mentre per Jefferies fino a 9,8 euro ossia due obiettivi che sono stati già superati dalle quotazioni del titolo. E allora non è forse un caso se anche questi due analisti hanno un approccio prudenziale sulla Popolare di Sondrio con rating hold.

C’è quindi una sostanziale convergenza di vedute tra le valutazioni di Jefferies, Deutsche Bank e Equita sim: per tutti le azioni Banca Popolare di Sondrio sono solo da mantenere.

Effetto trimestrale sulla Banca Pop. di Sondrio

Il rialzo odierno delle quotazioni della BPS può essere messo in relazione con la pubblicazione avvenuta ieri dei conti del primo trimestre 2024. La quotata valtellinese ha chiuso il periodo di riferimento con un forte aumento dell’utile netto e del margine di intermediazione.

Nel dettaglio, la Banca Popolare di Sondrio ha chiuso il trimestre con un utile netto pari a 173,31 milioni di euro, in aumento del 19,3 per cento rispetto ai 145,23 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2024 grazie alla buona performance dell’attività bancaria tradizionale e il contenimento dei costi operativi.

Nei primi tre mesi dell’anno, inoltre, il margine di intermediazione è salito a 419,35 milioni di euro, in crescita del 2,5 per cento rispetto ai 409,17 milioni dell’anno precedente. Il miglioremento del margine è stato un effetto dell’aumento sia del margine di interesse, favorito ancora da tassi favorevoli, sia delle commissioni nette, segnale di una crescente dinamicità nei servizi offerti alla clientela.

A completare il quadro positivo è stato poi il risultato netto della gestione finanziaria che ha registrato un incremento solido, attestandosi a 396,85 milioni di euro, contro i 366,36 milioni dello stesso periodo del 2024.

Spostando l’analisi tra gli indicatori di efficienza e qualità del credito, balza subito all’occhio il cost-income ratio, indicatore della redditività operativa, attestato al 37,7 per cento mentre, sul fronte della qualità del credito, al 31 marzo 2025 i crediti deteriorati netti ammontavano a 374 milioni di euro, pari all’1 per cento del totale dei crediti, con un livello di copertura del 64,5 per cento.

Per finire, sul fronte patrimoniale, a fine marzo bps presentava UN Common Equity Tier 1 (fully loaded) al 14,3 per cento decisamente oltre i requisiti minimi regolamentari e in linea con le best practice del settore.

Prospettive positive per il 2025 della BPS

Oltre ad aver approvato i conti dei primi tre trimestri del 2025, il management della quotata ha anche fornito alcune indicazioni su tutto l’esercizio. I vertici della Popolare di Sondrio si mostrano ottimisti sull’evoluzione dell’anno in corso. Grazie alla positiva dinamica dell’attività caratteristica, al contenimento dei costi operativi e a un costo del rischio sotto controllo, il gruppo ritiene di poter raggiungere gli obiettivi del nuovo piano industriale 2025-2027.

Del resto, l’aumento dell’utile netto, la solidità patrimoniale e l’efficienza operativa dimostrate nel corso del primo trimestre 2025 possono essere considerate garanzie per un proseguimento dell’anno in linea con le attese del piano triennale della banca.

Resta quindi solo da vedere se ci sia effettivamente spazio per un ulteriore rialzo sostenuto da questo driver oppure se, come affermato da Jefferies, Equita sim e Deutsche Bank stia per arrivare il momento di una pausa di riflessioni. In entrambi i casi con i broker CFD c’è la garanzia di piena operatività in tutte le direzioni.

