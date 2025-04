Previsioni trimestrali Nexi e Poste Italiana - BorsaInside.com

Tra i titoli che la seconda settimana di maggio toglieranno il velo dai conti del primo trimestre 2025 ci sono Poste Italiane e Nexi. Più nel dettaglio il consiglio di amministrazione di Poste Italiane si riunirà il prossimo 8 maggio mentre quello di Nexi il giorno precedente. Trattandosi di due titoli molto interessanti e spesso presenti nel portafogli di investimento dei trader, vale la pena soffermarsi su quelle che sono le previsioni in vista dell’appuntamento.

Non si tratta solo di curiosità ma di scelta strategica perchè le stime sui risultati trimestrali possono sempre essere sfruttate per fare trading sui titoli coinvolti in attesa che poi vengano diffusi i risultati reali. E qui scatta la sempre valida regola per cui a conti migliori delle aspettative può corrispondere un apprezzamento mentre a conti peggiori potrebbe far seguito una certa delusione da parte del mercato.

Azioni Poste Italiane e trimestrale: cosa si attendono le previsioni

Secondo le previsioni del consensus, Poste Italiane dovrebbe chiudere il trimestre con ricavi pari a 3,16 miliardi di euro. L’estremo minimo del range è di 3,11 miliardi, quello massimo di 3,21 miliardi. Sempre secondo i broker che coprono il titolo, il risultato operativo della quotata gialla si dovrebbe attestare a 748 milioni di euro, con un minimo di 667 milioni e un massimo di 775 milioni di euro. Per finire la marginalità di Poste Italiane è indicata nell’area del 23,6 per cento.

Ultima previsione è quella relativa all’utile netto trimestrale che viene visto a m528 milioni di euro, con un minimo di 467 milioni e un massimo di 553 milioni.

Le azioni Poste Italiane scambiano nella seduta di oggi in area 17,6 euro con una progressione del 5,6 per cento su base mensile e del 50 per cento anno su anno. La performance di lungo termine non lascia spazio ad equivoci: Poste Italiane è uno dei titoli migliori di tutta la borsa di Milano. Si tratta di capire se c’è o no lo spazio per un ulteriore rialzo.

Azioni Nexi e previsioni: il punto del consensus

Stando alle previsioni del consensus, Nexi dovrebbe aver chiuso il trimestre con ricavi pari a 810 milioni di euro, in aumento del 3,7 per cento rispetto al primo trimestre di un anno fa. Una variazione positiva dovrebbe interessare anche il margine operativo lordo che viene visto a quota 381 milioni di euro con una progressione del 5,4 per cento. Alla luce di quest’ultimo dato, la marginalità della quotata dovrebbe attestarsi in area 47 per cento.

Nel caso delle previsioni sulla trimestrale di Nexi c’è un elemento in più: le indicazioni su tutto l’esercizio in corso. Il consensus degli analisti per il 2025 indicava ricavi pari a 3,63 miliardi di euro con un rialzo del 3,2 per cento e un margine operativo lordo pari a 1,94 miliardi (marginalità di esercizio fissata al 53,5 per cento). Per finire, l’utile per azione normalizzato EPS viene visto a 0,69 euro.

Le azioni Nexi nella seduta di oggi stanno segnando una progressione dello 0,6 per cento a quota 5,19 euro. Il trend del titolo dei pagamenti digitali, però, non ha nulla a che spartire con quello di Poste. Rispetto ad un mese fa, infatti, è presente un apprezzamento dell’1,9 per cento mentre anno su anno spicca un rosso del 5,3 per cento.

Come regolarsi con i prezzi di Nexi e Poste Italiane?

Come abbiamo già detto in precedenza, sulle trimestrali si può fare trading in due momenti diversi: prima della pubblicazione dei risultati e a diffusione dei conti avvenuta.

Proprio per questo motivo possono essere molto di aiuto le valutazioni degli analisti. Nel caso delle azioni Nexi di recente non ci sono state novità nelle raccomandazioni. Il titolo corre quindi il rischio di presentarsi alla pubblicazione dei conti trimestrali, con la pioggia di downgrade di target price incassata a marzo quando, nel giro di poche settimane, Barclays e Intesa Sanpaolo avevano ridotto il prezzo obiettivo. Tra l’altro gli stessi analisti della banca guidata da Messina avevano tagliato il rating a hold (mantenere). Questa valutazione si allinea al rating underweight espresso da Barclays.

Completamente diversa l’aria sulle azioni Poste Italiane. In questo caso ad aprile ci sono stati una raffica di aumenti del prezzo obiettivo. Ad alzare sono stati Equita, Citi, Barclays e Jefferies. Un aspetto molto interessante è il fatto che tutti questi analisti vantano una view bullish sulla quotata gialla. Con la sola eccezione di Barclays che è equalweight (un rating neutrale), tutti gli altri sono buy o outperform quindi comprare o farà meglio del mercato di riferimento.

Grazie alle valutazioni che abbiamo fin qui snocciolato, i trader interessati a fare trading sulle azioni Poste Italiane e Nexi in vista della rispettiva pubblicazione dei conti, hanno ora di che riflettere.

