Le azioni Poste Italiane sono uno dei migliori titoli della seduta odierna del Ftse Mib. In un contesto generale che vede il paniere di riferimento di Piazza Affari poco mosso, le azioni Poste si apprezzano di un ulteriore 0,6 per cento arrivando a quota 18,37 euro. Grazie al rialzo in atto oggi, la quotata consolida la sua prestazione su base annua e su base mensile con la prima che ora è aggiornata al 17 per cento e la seconda che evidenzia un balzo del 52 per cento. Il titolo è cresciuto tantissimo e come sempre avviene in questi casi non mancano le preoccupazioni sul margine di ulteriore rialzo.

Il punto è che quando una quotata di apprezza tanto, il rischio che il trend positivo possa arrestarsi tende a salire non fosse altro per una questione di tipo statistico. Gli investitori, infatti, tendono a comprare le azioni più deprezzate mettendo invece in standby quelle che invece sono reduci da lunghe stagioni rialziste. E’ questo il caso di Poste Italiane oppure, nonostante il rally dell’ultimo anno, il titolo può salire ancora?

La view di Barclays sulle azioni Poste Italiane

Proprio nella giornata di oggi le azioni Poste Italiane sono finite nel mirino degli analisti di UBS. Gli esperti svizzeri hanno sostanzialmente confermato la loro view bullish sul titolo alzando addirittura il prezzo obiettivo. Per UBS le azioni Poste sono quindi da comprare (rating buy) anche perchè possono arrivare fino a 19,6 euro. Questo è il nuovo target price assegnato che, rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni, implica un potenziale di upside di oltre 1 euro. Rispondendo quindi alla domanda iniziale, adottando il punto di vista di UBS, le azioni Poste Italiane hanno spazio per crescere ancora.

Lo stesso dicasi per gli analisti di Citigroup che a fine aprile avevano rivisto al rialzo il target price da 14,5 a 18,5 euro (sempre view bullish) posizionandosi più in alto del 4 per cento rispetto alle stime di consensus sugli utili per azione e più in alto del 5 per cento rispetto alle ipotesi di consensus dell’Ebitda. Pur con un inferiore potenziale di upside, quindi, anche per Citi c’è spazio di crescita.

Ma quali potrebbero essere i driver? Affinchè un titolo possa apprezzarsi, infatti, non basta il quadro tecnico ma è necessario che siano presenti degli elementi di visibilità. Essi potrebbero essere rappresentanti dai conti trimestrali che sono in approvazione il prossimo 8 maggio. La quotata gialla arriverà all’atteso appuntamento con una quotazione per la prima volta nella storia superiore ai 18 euro. Il picco di tutti i tempi coincide con una capitalizzazione di mercato che è oramai pari ad oltre i 23,5 miliardi di euro e con un ruolo di prestigio sul paniere di riferimento di Piazza Affari.

Le stime in vista della trimestrale

Le attese in vista della diffusione dei conti trimestrali sono decisamente positive. Equita, anche essa buy sul titolo come UBS, prevede un avvio d’anno solido e coerente con quelli che sono gli obiettivi fissati nella guidance per il 2025.

Secondo le stime, la società gialla dovrebbe registrare ricavi pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento del 4 per cento su base annua e un Ebit che dovrebbe essere pari a 780 milioni di euro, in rialzo del 10 per cento anno su annoi Scendendo nel conto, l’utile netto dovrebbe essere pari a 530 milioni di euro, con una crescita del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un aspetto molto importante che giustamente viene messo in evidenza da Equita è il fatto che il miglioramento atteso dei risultati dovrebbe coinvolgere tutte le principali divisioni aziendali della quotata. In particolare nella divisione Mail & Parcel è previsto un incremento dei volumi di pacchi; nella business unit Payments & Mobile (PostePay Services) si stima una crescita dei ricavi e ancora i servizi finanziari dovrebbero trarre beneficio da un margine di interesse solido mentre il settore assicurativo dovrebbe confermarsi positivo, con flussi sostenuti e un Solvency Ratio atteso oltre il 300 per cento.

Come sempre la pubblicazione di una trimestrale sarà anche l’occasione per la diffusione di stime su quello che potrebbe essere l’andazzo su tutto l’esercizio in corso. che includono un EBIT adjusted di 3,1 miliardi di euro e un utile netto di 2,1 miliardi di euro. Ebbene i dati del primo trimestre dovrebbero confermare gli obiettivi per tutto l’anno.

Una buona prospettiva per i trader intenzionati ad entrare sul titolo giallo proprio in vista della pubblicazione dei conti trimestrali.

