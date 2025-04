Azioni Prysmian ribasso - BorsaInside.com

Le azioni Prysmian nuovamente in balia dei venditori. Il titolo dei cavi e sistemi è stato subissato dalle vendite fin dal primo minuto di scambi per poi allargare progressivamente il passivo. A metà mattinata le azioni Prysmian risultano essere deprezzate del 3,15 per cento attestandosi a quota 42,7 euro. Il punto è che, a prescindere dal crollo in atto oggi, il titolo è reduce da una lunga fase ribassista. Rispetto ad un mese fa, infatti, la quotata si è deprezzata del 26 per cento. Non va meglio alla prestazione su base annua che è negativa per il 15 per cento. Insomma da qualsiasi prospettiva si guardi questo titolo, l’impressione è che non se la passi affatto bene in borsa.

Questa dinamica ha anche un risvolto della medaglia: quando una quotata è su valutazione più economiche rispetto a quelle precedenti, allora può essere acquistata su prezzi più bassi per puntare poi sulla ripresa dei valori. Teoricamente questo ragionamento è sempre valido ma è necessario capire se lo sia anche praticamente. Per farla breve servono anche i catalizzatori positivi per far ripartire un titolo e Prysnian non è detto che li abbia. Attenzione perchè questo non significa che sia meglio stare alla larga dalla quotata. In realtà, infatti, ricorrendo a strumenti derivati come i CFD si può speculare sia al rialzo che al ribasso. Tra i broker più interessanti del momento c’è IQ Option che offre deposito minimo e investimento minimo decisamente competitivi.

Quale è il prezzo più giusto per le azioni Prysmian

Le azioni Prysmian oggi sono alle prese con lo stacco della cedola che poi sarà messa in pagamento a partire da giovedì prossimo. Per la cronaca il dividendo Prysmian a valere sull’esercizio 2024 è pari a 0,8 euro per azione per un ammontare complessivo di circa 229 milioni di euro. Lo stacco della cedola impatta sempre negativamente ma l’ampiezza del ribasso odierno di Prysmian suggerisce che ci siano anche altri elementi negativi a pesare. A neppure poco visto che sembra essere passata in secondo piano la decisione dell’assemblea degli azionisti di rinnovare la delega per un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie Prysmian, fino a un ammontare massimo del 10 per cento del capitale, per un periodo di 18 mesi a partire dal 16 aprile 2025.

E in effetti il titolo potrebbe scontare la decisione di Intermonte di tagliare il target price a 60 euro, il 5 per cento in meno rispetto a quello precedente.

Il downgrade sul prezzo obiettivo è stato motivato alla luce del taglio delle stime su utili e margini per il triennio 2025–2027. La revisione riflette un indebolimento dei business più ciclici del gruppo, in particolare i segmenti Industria & Costruzioni (I&C) e Cavi Speciali, mentre restano pressoché invariate le previsioni sulle soluzioni di trasmissione e i servizi digitali.

Più nel dettaglio, dal report di Intermonte emerge una riduzione del 5 per cento dell’Ebitda e del 7 per cento dell’EPS attesi per il triennio in esame. L’Ebitda relativo all’esercizio 2025 è stato rivisto a 2,23 miliardi di euro, leggermente inferiore alla guidance aziendale di 2,3 miliardi.

La nuova stima include l’effetto positivo derivante dal consolidamento semestrale di Channell, previsto nella seconda metà del 2025, per circa 50 milioni di euro. Al netto di questa operazione, la proiezione organica dell’Ebitda sarebbe più bassa (2,18 miliardi di euro).

Anche il Free Cash Flow (FCF) atteso per il 2025 è stato ridotto a 1 miliardo di euro, rispetto agli 1,06 miliardi precedenti. Nonostante la revisione, però, la stima rientra pienamente nella fascia indicata dalla società che è compresa nel range tra 950 e 1.050 milioni di euro.

Secondo gli analisti, l’uscita completa da YOFC avrebbe un impatto negativo sull’Ebitda di gruppo di circa 25 milioni di euro, pari all’1 per cento dei margini complessivi.

L’acquisizione di Channell, invece, viene considerata strategica per rafforzare il posizionamento nei sistemi infrastrutturali e dovrebbe essere finanziata tramite la vendita di azioni proprie e l’emissione di obbligazioni ibride.

Azioni Prysmian faranno meglio del settore di riferimento?

Nonostante il taglio del 5 per cento del target price, gli analisti hanno comunque confermato il rating outperform sulle azioni Prysmian nella convinzione che esse potrebbero fare meglio del settore di riferimento. La valutazione della quotata dei cavi e sistemi, affermano da Intermonte, resta decisamente interessante anche alla luce dei multipli di mercato storici.

Pur nell’ipotesi in cui ci dovesse essere un taglio dell’Ebitda fino a 2,1 miliardi, le azioni Prysmian continuerebbero a scambiare 8,6 volte il rapporto EV/EBITDA, un rapporto che è in linea con la media degli ultimi dieci anni. Ciò significa che, comunque il titolo presenta una solidità strutturale superiore rispetto al passato.

La view sostanzialmente bullish di Intermonte è condivisa anche da altri analisti del calibro di Jefferies, Citi e Goldman Sachs, tutti accumulati dal rating buy sulle azioni Prysmian. Queste tre banche d’affari nel mese di aprile hanno ribadito la loro raccomandazione buy sul titolo dei cavi e sistemi pur rivendo al ribasso il rispettivo prezzo obiettivo. Dopo i downgrade quello più basso resta quello di Jefferies che è pari a 57 euro. Anche esso, comunque, tenendo conto degli attuali prezzi della quotata, ingloba un discreto potenziale di upside.

Insomma Prysmian resta comunque un titolo da attenzione soprattutto in ottica speculativa per sfruttare i suoi movimenti di prezzo.

