Crollo azioni Prysmian - BorsaInside.com

Andamento disastroso per le azioni Prysmian nel primo pomeriggio. La quotata dei cavi e sistemi con un ribasso del 5,4 per cento a 53,50 euro è il peggior titolo di tutto il Ftse Mib. Il punto è che, come si può subito vedere dal grafico in basso, il sell-off che sta travolgendo la quotata è arrivato in un mese già molto difficile. Rispetto a fine febbraio, infatti, le azioni Prysmian risultano essere deprezzate già del 15 per cento. La situazione per la quotata si è talmente complicata nei primi mesi del 2025 da ridurre quello che un tempo era il robusto verde su base annua ad un rialzo di appena il 15 per cento.

Ora nel momento in cui un titolo crolla, si possono aprire anche prospettive operative nel senso che è normale considerare la possibilità di comprare su valutazioni più basse. Il punto è che dietro al crollo odierno di Prysmian ci sono dei fattori negativi che potrebbero condizionare al ribasso l’andamento del titolo anche nei prossimi giorni. Insomma le prospettive sono incerte, fermo restando che proprio questa insicurezza può favore una volatilità pronunciata da sfruttare in ottica trading. In che modo? Non certamente comprando azioni reali, ma speculando al rialzo e al ribasso con i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Crollo azioni Pysmian: quali sono le cause

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in un altro articolo, oggi sono stati diffusi i target finanziari di Prysmian al 2028. Gli obiettivi della quotata sono decisamente ambiziosi ma, nonostante questo, c’è come l’impressione che il mercato stia snobbando tutto.

E in effetti è proprio così perchè più che ai target (tra i quali segnaliamo l’aumento dei dividendi e il rialzo monstre dell’Ebitda adjusted previsto in aumento nel range compreso tra 2.950 e 3.150 milioni di euro), gli investitori sembrano prestare molta più attenzione alla decisione della società di sospendere il dual listing a Wall Street. Per adesso, quindi, non sarà presa in considerazione alcuna possibile quotazione di Prysmian anche a Wall Street (oltre che a Piazza Affari).

Il CEO della quotata ha affermato che la decisione è stata presa perchè si ritiene prioritario completare il processo di acquisizione della statunitense Channel annunciato appena ieri. Per una questione prettamente di opportunità il focus resterà sull’integrazione e sulla realizzazione delle sinergie anche perchè la forte volatilità che ha caratterizzato i mercati negli ultimi due mesi induce alla prudenza. Insomma la quotazione di Prysmian a Wall Street, pur nella consapevolezza che essa possa registrare grande valore, è per adesso sospesa. 3

Il punto (e questo lo aggiungiamo noi) è che il recente rally delle azioni Prysmian era stato guidato proprio dalle notizie sul dual listing. I valori di borsa avevano incorporato questo scenario. Venendo meno l’ipotesi, ecco che i prezzi crollano. E con questo abbiamo spiegato le ragioni alla base del sell-off su Prysmian.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.