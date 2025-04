Crollo Borsa Italiana - BorsaInsibe.com

Prosegue il panic selling sui mercati azionari. Dopo le due ultime drammatiche sessioni di borsa, anche oggi gli indici azionari di tutto il mondo sono in forte contrazione. Vendite diffuse si stanno abbattendo su numerose azioni e quelle di Piazza Affari non fanno eccezione. Alle ore 9,30 la situazione è la seguente: Ftse Mib n ribasso del 6,3 pe cento con tantissimi titoli, soprattutto appartenenti al settore bancario che risultano essere in asta di volatilità per eccesso di ribasso.

I provvedimenti di sospensione hanno riguardato la quasi totalità delle banche con BPER Banca, la Popolare di Sondrio e Monte Dei Paschi unice eccezioni. Attenzione a farsi prendere dall’euforia perchè comunque stiamo parlando di titoli che sono in ribasso di oltre 9 punti percentuali. La situazione a Piazza Affari come su tutti gli altri indici di borsa è quindi drammatica.

L’avvio di scambi in forte ribasso era ampliamente atteso alla luce delle prestazioni negative dei mercati asiatici. Tutte l borse dell’Asia sono andate a picco con quella di Tokyo particolarmente bersagliata dalle vendite. L’indice Nikkei ha infatti perso ben il 7,83 per cento precipitando a quota 31.137 punti. Il sell-off ei mercati asiatici, a sua volta, è stato una conseguenza del crollo registrato venerdì da Wall Street. Il Dow Jones ha infatti chiuso l’ultima sessione della scorsa Ottava con un rosso del 5,5 per cento precipitando a 38.315 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato una flessione del 5,97 per cento a 5.074 punti e il Nasdaq ha perso il 5,82 per cento calando a 15.588 punti.

A preoccupare tutti gli investitori mondiali non sono solo i dazi introdotti dagli Stati Uniti ma il fatto che la Cina, a dimostrazione della forza raggiunta nel corso degli anni, non sia rimasta ferma ma abbia già introdotto forti contromisure anti-Usa. Non solo ma Pechino ha anche annunciato di essere pronta a varare alte tariffe. Insomma c’è il serio rischio di una recrudescenza che ovviamente aggiungerebbe pessimismo già presente. Lo scenario che si sta andando a profilare di un iPhone venduto a oltre il 40 per cento in più rispetto al solo attuale prezzo non è poi così lontano.

Nessun titolo in verde sul Ftse Mib: a picco anche Leonardo

Tornando a concentrare l’attenzione sulla borsa di Milano, va evidenziato come non sia presente neppure un titolo in verde. Tutto crolla e anche quelle quotate che, fino a pochi giorni, potevano essere considerate più sicure come ad esempio Leonardo stanno andando a picco. Per mesi il colosso della Difesa ha tratto beneficio dal boom delle spese militari prima e poi dalla decisione dell’Unione Europea di dar vita al piano di riarmo UE. Grazie alla sua corsa Leonardo è arrivata a guadagnare oltre il 100 per cento su base annua.

Ora il sentiment negativo sembra aver contagiato anche la quotata della Difesa. A seguito dei recenti sell-off avvenuti in borsa, il titolo è arrivato a perdere il 26 per cento nel solo ultimo mese. Teoricamente il titolo potrebbe essere un’occasione di acquisto anche perchè ha dalla sua sempre le prospettive positive rappresentate dal piano di riarmo dell’Europa. Tuttavia se la guerra commerciale dovesse proseguire e magari anche intensificarsi, diventerebbe difficile poter fare delle stime.

Mai come adesso la situazione in atto su tutti i mercati azionari globali è complicata. La sola raccomandazione che possiamo dare a tutti i lettori è quella di operare con la massima prudenza possibile. Certo molti trader stanno preferendo shortare proprio per sfruttare a loro vantaggio il crollo, tuttavia speculare al ribasso in un contesto simile non è affatto semplice. Per questo, prima di entrare sul mercato in queste condizioni conviene fare pratica con il conto demo proposto dai broker CFD che abbiamo riportato nella tabella in basso.

