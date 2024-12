Ancora indicazioni negative per Stellantis sul fronte immatricolazioni auto - BorsaInside

Momento decisamente “no” per Stellantis. Ieri la quotata del settore automotive è stata travolta dalla notizia delle dimissioni del CEO Carlos Tavares e soprattutto dai retroscena che hanno portato il manager al passo indietro anticipato. Oggi la quotata del settore automotive potrebbe fare i conti con il nuovo drammatico calo registrato dalle immatricolazioni auto in Italia. In un mercato generale negativo, ancora una volta Stellantis ha fatto peggio registrato una contrattazioni molto forte delle vendite auto. Risultato di questo nuovo passo falso è una ulteriore riduzione della quotata mercato della casa auto franco-italiana.

Pima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che anche una notizia potenzialmente negativa può essere sfruttata per investire su un titolo. A differenza di quello che accade con le notizie positive, però, in questo si adattano strategie trading di tipo ribassista. Con strumenti come i CFD si può fare short trading senza possesso del sottostante e operando a leva.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Stellantis

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito IQ Option 50€ Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Immatricolazioni auto di Stellantis in caduta libera in Italia

Come ogni primo del mese, il Ministero dei Trasporti ha reso noti i dati sulle vendite auto nel nostro paese nel mese di novembre 2024. Complessivamente in Italia risultano essere state immatricolate 124.251 vetture con un ribasso del 10,8 per cento rispetto alle 139.319 auto immatricolate nello stesso periodo dello scorso anno.

Come abbiamo già anticipato all’inizio, in questo contesto Stellantis ha fatto peggio del mercato vedendo neppure 31mila auto con un ribasso di ben il 24,6 per cento rispetto alle circa 41 mila vetture che erano state vendute dalla casa automobilistica a novembre 2023. Anche nel mese che si è appena chiuso, quindi, il trend resta sempre lo stesso: il mercato auto italiano è in crisi ma Stellantis appare addirittura in caduta libera. Ovviamente la performance peggiore del mercato, la casa automobilistica la paga sin termini di quota mercato. A novembre questo importante indicatore si è attestato al 24,77 per cento.

In Italia sul fronte vendite per Stellantis è buio totale.

Azioni Stellantis nel mirino degli analisti

L’uno-due rappresentato dalla notizia delle dimissioni di Tavares (o dimissionamento) con tutto il codazzo di polemiche destinate a proseguire a lungo e anche a livello politico e gli ennesimi dati negativi che sono arrivati dalle immatricolazioni auto, sono un duro colpo per le azioni Stellantis. Il colosso automotive ieri è stato il peggiore del Ftse Mib e a causa proprio del tracollo scaturito dall’addio di Tavares, la prestazione dell’ultima settimana di borsa è ora negativa per il 6,5 per cento. Su base mensile, poi, il titolo risulta in calo del 6,8 per cento mentre da inizio anno il rosso è oramai arrivato al 44 per cento. Come si può vedere dal grafico in alto, da quando a settembre proprio Tavares ha lanciato il profit warning, il titolo è in caduta libera.

La situazione di tensione che avvolge Stellantis si riflette nelle più recenti valutazioni sulla quotata.

Secondo gli esperti di Banca Akros, l’addio di Tavares e soprattutto il sentore del forte scontro che in questi mesi si è consumato tra il CEO e gli azionisti più importanti, attivano conseguenze che non sono affatto semplici da prevedere. Akros è stata molto chiara sul punto affermando che la notizia del passo indietro è potenzialmente molto negativa per Stellantis.

Il giudizio è condiviso anche dagli esperti di Exane per i quali è palese che il risultato immediato delle dimissioni di Tavares sarà l’aumento dell’incertezza con gli investitori sempre più preoccupati per lo stato delle attività della casa automobilistica. Il fatto che la nomina del nuovo CEO arriverà in primavera non può che determinare un ulteriore incremento dell’incertezza. E per finire c’è la presa di posizione di JP Morgan: per la banca d’affari Usa è difficile ricordare un precedente in cui un CEO e un CFO hanno lasciato una società in un così stretto lasso temporale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.