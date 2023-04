Azioni Stellantis oggi Crollo inatteso ma il Target resta Alto

Il titolo peggiore della seduta di oggi 20 aprile è Stellantis. Il colosso del settore automotive, in difficoltà fin dall’apertura delle contrattazioni, a metà pomeriggio segna un ribasso di quasi 6 punti percentuali a fronte di un Ftse Mib che invece è in ribasso di appena l’1,2 per cento. Il clima sul mercato azionario italiano non è certamene dei migliori ma è evidente che il colosso del settore automotive stia scontando fattori negativi di altro tipo che esulano dalla situazione generale.

In questo articolo proveremo a capire perchè le azioni Stellantis oggi crollano e successivamente accenneremo a come si può pensare di sfruttare questa situazione facendo leva su quelle che sono le previsioni sul possibile andamento della quotata.

Prima di scendere nel dettaglio, una nota tecnica. E’ vero che la performance di Stellantis sul Ftse Mib oggi sia un disastro, tuttavia stiamo parlando di una quotata che nel corso dell’ultimo mese ha registrato un apprezzamento del 2 per cento mentre su base annua è addirittura cresciuta del 20 per cento. Un trend di tutto rispetto che fa ipotizzare che il violento crollo di oggi sia quasi frutto di prese di profitto dopo il recente rally. Per la serie in una situazione avversa, gli investitori hanno punito i titoli che erano cresciuti di più.

Tutto questo ci induce ad evidenziare che il ribasso in atto su Stellantis possa essere anche usato per comprare a prezzi convenienti. Se magari ci sono dei trader che da tempo attendevano l’occasione ideale per entrare su Stellantis (essendo stati scoraggiati dalle valutazioni alte), oggi potrebbe essere il momento giusto.

Tra l'altro ricordiamo che ora le azioni Stellantis (come tutte le azioni di Borsa Italiana) si possono comprare senza commissioni con il broker eToro. Fino a gennaio con questa piattaforma si poteva speculare sui titoli italiani solo attraverso i CFD. Ora c'è la possibilità di effettuare un acquisto diretto e per giunta a zero commissioni.

Perchè le azioni Stellantis oggi crollano?

Ma torniamo al dubbio da cui è nato questo articolo: quali sono le ragioni alla base del crollo di Stellantis? Sul titolo non ci sono grandi notizie se non la comunicazione della società relativa alla nomina di Natalie Knight al posto di Richard Palmer alla carica di Chief Financial Officer non oltre il 10 luglio 2023.

Palmer, che stando alle indiscrezioni sarebbe intenzionato a lasciare Stellantis il 30 giugno prossimo in modo tale da agevolare il passaggio di consegne, non ha spiegato le ragioni della sua decisione di lasciare Stellantis dopo oltre venti anni. Il manager era infatti arrivato nel 2003 presso l’allora Fiat e aveva assunto responsabilità crescenti fino a diventare uno dei collaboratori più vicini e fidati di Sergio Marchionne.

Nei giorni scorsi, poi, erano stati diffusi i dati Acea sulle immatricolazioni in Europa nel mese di marzo. Il periodo si era chiuso con la crescita e il recupero parziale di Stellantis. Il gruppo automotive era cresciuto del 28,7 per cento arrivando ad una quota di mercato del 19,9 per cento.

Target Price Azioni Stellantis a 21,22 euro

Oggi le azioni Stellantis scambiano sotto i 16 euro per azione. Le previsioni sul prezzo del titolo vedono un target price a quota 21,22 euro, decisamente sopra le quotazioni attuali. Questo significa che è presente un buon potenziale di upside e quindi margine di crescita. Per quello che riguarda il rating, il valore medio è outperform ovvero farà meglio del settore di riferimento.

Insomma le prospettive sono buone e a parte lo scivolone di oggi, il quadro è incoraggiante. Dal punto di vista tecnico una prima resistenza può esser collocata a 17,2 euro e una seconda successiva a 17,57 euro.

