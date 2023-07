Azioni STM da mantenere o da comprare? Analisti divisi in attesa della trimestrale

Il prossimo 27 luglio 2023 STM renderà noti i conti del secondo trimestre 2023. L’appuntamento è molto atteso sia da possessori delle azioni del colosso micro-chips che dai trader che semplicemente intendo speculare facendo leva sui risultati del trimestre.

Analizzando le opinioni degli analisti in vista dell’importante appuntamento emerge una spicca differenza di vedute tra i vari esperti. Ora è vero che recentemente le azioni STM hanno incassato un doppio upgrade (aumento di rating), tuttavia a seguito di questa promozione, una raccomandazione è buy (comprare) e l’altra è solo hold (ossia mantenere in portafoglio). Tra comprare e mantenere in portafoglio c’è una differenza non di poco conto. Proprio per questo motivo è necessario approfondire perchè il rischio di ritrovarsi smarriti e quindi non sapere come posizionarsi è molto alto.

Partiamo dall’andamento della quotata.

Il prezzo delle azioni STM ieri ha gatto leggermente meglio di un Ftse Mib che è stato praticamente piatto. Allargando l’orizzonte temporale si può notare come i valori di STM siano più alti del 2,5 per cento su base mensile e addirittura del 45 per cento anno su anno. La quotata è quindi cresciuta tantissimo e forse anche questo può spiegare la differenza di vedute tra i vari analisti.

Comprare o mantenere solo le Azioni STM?

Per gli esperti di Banca Akros, le azioni STM hanno rating buy. In precedenza gli esperti avevano assegnato un accumulate quindi, più o meno, siamo sempre li. Interessante è il target price che è fissato a 48 dollari. Di avviso completamente diverso gli esperti di Jefferies che, in vista della pubblicazione dei conti trimestrali di STM, hanno portato il rating a hold da underperform. L’upgrade c’è perchè prima il titolo avrebbe fatto peggio del settore di riferimento e ora è quantomeno da tenere in portafoglio (se già lo si ha). Comunque non è da comprare. Il target price è decisamente più basso: 46 dollari (prima era 33 quindi c’è stato un rialzo significativo).

Sempre hold è il target price assegnato da Equita alle azioni STM. Gli analisti della sim milanese hanno posto l’accento sull’imminente pubblicazione dei conti trimestrali. Secondo la sim ci dovrebbe essere una forte dinamica di mercato nei settori automobilistico e industriale B2B, ma il settore consumer è debole. Secondo Equita, STM dovrebbe comunque mette a segno risultati in linea con le previsioni. In particolare è previsto un rialzo dei ricavi del 12 per cento a 4,282 miliardi di dollari e un EPS (utile per azione) che dovrebbe aumentare del 18 per cento a 1,08 dollari. Equita è molto più generosa con STM sul target price che è fissato a 52 dollari.

Chi volesse fare trading sulle azioni STM ha a disposizione vari broker. Visto che non c’è convergenza sulla strategia da adottare, è preferibile usare i CFD sulle azioni e avere così la possibilità di speculare sia al rialzo che al ribasso senza possedere l’asset sottostante.

