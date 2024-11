Ben sei tagli sul target price delle azioni STM in un solo giorno - BorsaInside

Anche oggi le azioni STM restano tinte di rosso dopo che già nelle scorse sedute avevano evidenziato una spiccata tendenza al ribasso. Il titolo italo-francese si sta avvicinando al giro di boa delle 13 con un calo di quasi mezzo punto percentuale a quota 24,7 euro. La nuova flessione determina un allargamento della prestazione negativa riferibile all’ultima settimana che è ora pari al 6,5 per cento.

Allargando il frame temporale si può poi notare come come tutta l’impostazione grafica della quotata sia improntata al ribasso a prescindere dall’intervallo di rilevazione. Rispetto ad un mese fa i prezzi sono più bassi del 3 per cento, rispetto ad un anno fa del 35 per cento e da inizio anno del 44 per cento! Insomma questi numeri non è che lasciano spazio a tante interpretazioni: STMicroelectronics è uno dei peggiori titoli di tutto il Ftse Mib nel medio termine.

Attenzione perchè ciò non significa che sia meglio evitare il titolo. In realtà quando una quotata è in una situazione come quella di STM, gli spunti per fare trading tendono ad aumentare (ma con essi anche il livello di rischio). Infatti si possono acquistare azioni reali approfittando dei prezzi a sconto ma è anche possibile speculare al ribasso attraverso i CFD se le prospettive sono per un ulteriore calo.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni STM

Analisti intervengono duramente sulle azioni STM

La giornata di oggi potrebbe quasi entrare nella storia di STM perchè non capita tutti i giorni che ben sei diversi analisti intervengano su un titolo tagliando il target price. In un caso non solo è stato rivisto il prezzo obiettivo ma è stato anche declassato il rating. La risposta di banche d’affari e broker ai conti trimestrali di STM diffusi la scorsa settimana è stata quindi durissima. Un target price più basso (in questo caso ce ne sono ben sei più bassi rispetto a prima) significa contrazione del potenziale di upside rispetto alle attuali quotazioni. Inutile dire che ciò comporta sempre una riduzione dell’hype del titolo interessato.

Ma vediamo nel dettaglio chi sono i sei analisti che hanno ridotto il prezzo obiettivo sulle azioni STM:

UBS ha tagliato a 34 euro confermando il rating buy (comprare)

Deutsche Bank ha tagliato a 32 euro confermando il rating buy (comprare)

Jefferies ha ridotto a 25 euro confermando il rating a neutral (neutrale)

HSBC ha ridotto il target price a 31 euro confermando il rating buy (acquistare)

Morgan Stanley ha tagliato il rating a underweight e il target price a 20 euro

Equita ha tagliato il prezzo obiettivo a 28 euro lasciando il target price a hold (mantenere)

Come si può vedere da questo elenco, i più duri sulle azioni STM sono stati gli analisti di Morgan Stanley per i quali non solo le azioni del colosso dei micro-chips sottoperformeranno il mercato ma il loro prezzo obiettivo…è più alto delle attuali quotazioni!

I meno pessimisti sono invece gli esperti di UBS e Deutsche Bank che, nonostante il downgrade di target price, mantengono comunque un discreto potenziale di upside ma soprattutto ribadiscono la loro view bullish sul titolo.

Ricordiamo che il 31 ottobre scorso, STM aveva presentato i conti del terzo trimestre 2024. Il periodo si era chiuso con ricavi a quota 3,25 miliardi di dollari, in flessione del 26,6 per cento rispetto ai 4,43 miliardi messi a segno un anno fa e con una marginalità lorda attestata al 37,8 per cento, percentuale nettamente sotto al 47,6 per cento emerso alla fine del terzo trimestre del 2023 e il 40,1 per cento emerso nel secondo trimestre dell’anno. Già anche l’utile netto della quotata che si era fermato a 351 milioni di dollari, rispetto agli 1,09 miliardi di dollari messi a segno un anno fa (ribasso di oltre il 67 per cento).

E’ palese che alla base della pioggia di downgrade di target price che si è abbattuta sulle azioni STM ci sia proprio la trimestrale debole consegnata al mercato.

