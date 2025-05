Trimestrale Telecom Italia - BorsaInside.com

E’ iniziata malissimo la seduta di borsa delle azioni Telecom Italia. La quotata dell’ex monopolista è stata fin da subito travolta da vendite molto consistenti arrivando a cedere oltre 4 punti percentuali nel giro di pochi minuti. Dopo circa 45 minuti dall’avvio delle contrattazioni Telecom Italia scambia a 0,34 euro indossando la maglia nera (il Ftse Mib, tra l’altro, si sta addirittura muovendo in rialzo di mezzo punto percentuale). A causa delle vendite odierne Telecom Italia riduce la sua positiva progressione mensile al 22 per cento (per la cronaca anno su anno la quotata segna un rialzo del 54 per cento imponendosi come una delle migliori di tutto il Ftse Mib).

Questi numeri fanno pensare che il crollo delle azioni Telecom Italia in atto mentre è in corso la redazione dell’articolo possa più che altro essere una reazione fisiologica ad una lunga corsa. Il titolo si è apprezzato tantissimo sia nel breve che nel lungo termine e l’arrivo delle prese di profitto ci sta tutto. Tra l’altro, dal punto di vista operativo, la situazione può essere anche sfruttata per speculare con strumenti derivati come i CFD che non prevedono il possesso del sottostante. Tra i broker specializzati in questo segmento segnaliamo IQ Option che è sempre più popolare tra i trader italiani per via dell’investimento minimo molto basso che viene richiesto.

Crollo azioni Telecom Italia: il ruolo dei conti trimestrali

Ieri Telecom Italia ha pubblicato i conti del primo trimestre 2025. Vale la pena darci un’occhio anche perchè, fermo restando i fattori di tipo fisiologico che abbiamo citato in precedenza, ci potrebbe essere anche qualcosa altro. In generale Telecom Italia ha chiuso il primo trimestre con un aumento dei ricavi su base organica e del margine operativo lordo organico.

La performance è stata sostenuta sia dal business relativo al mercato domestico che da quello brasiliano. Niente utile nel primo trimestre ma una chiusura in perdita cheì, comunque, è risultata essere in ribasso rispetto al rosso che era emerso nei primi tre mesi del 2024. Dai vertici di TIM è poi arrivata la conferma della guidance per il 2025 che, comunque, era stata già annunciata al momento della presentazione del nuovo piano industriale. Quindi, per quello che riguarda questo punto, non ci sono state novità.

Ma vediamo più nel dettaglio.

Telecom Italia ha chiuso il primo trimestre con ricavi organici pari a 3,28 miliardi di euro, in aumento del 2,7 per cento rispetto ai 3,19 miliardi dello stesso periodo del 2024 e meglio delle previsioni degli analisti che avevano fissato il dato a 3,26 miliardi di euro. Il margine operativo lordo (EBITDA) organico si è invece attestato a 980 milioni di euro, con una crescita del 5,7 per cento rispetto ai 927 milioni del primo trimestre 2024. In questo caso il dato è stato in linea con le stime degli analisti. In rialzo anche l’EBITDA After Lease, che ha raggiunto quota 815 milioni di euro evidenziando una dinamica positiva del 5,4 per cento.

Pur restando negativo, il risultato netto attribuibile ai soci è migliorato sensibilmente, passando da una perdita di 400 milioni nel primo trimestre 2024 a 124 milioni di euro nel 2025. Il dato include 21 milioni di euro di perdite nette da attività dismesse e oneri correlati, segno che la razionalizzazione del portafoglio è ancora in corso ma con effetti meno pesanti sui conti.

Dal lato della struttura finanziaria, Telecom Italia ha registrato un lieve aumento dell’indebitamento finanziario netto rettificato after lease, salito a 7,52 miliardi di euro a fine marzo 2025, rispetto ai 7,27 miliardi di inizio anno. Tuttavia, il dato è migliore rispetto al consensus (7,5 miliardi), segnalando una gestione del debito ancora sotto controllo. Il debito contabile netto complessivo, invece, è stato pari a 10,56 miliardi di euro.

Nel trimestre, TIM ha generato un flusso di cassa operativo positivo per 144 milioni di euro, un dato che contribuisce a rafforzare la posizione finanziaria complessiva del gruppo. Gli investimenti industriali e in licenze di telefonia mobile sono stati pari a 457 milioni di euro, in calo rispetto ai 913 milioni del primo trimestre 2024, riflettendo probabilmente una fase di ottimizzazione delle spese in conto capitale.

Nel complesso i dati del primo trimestre 2025 hanno evidenziato una ripresa della redditività operativa e una gestione finanziaria più solida, anche se il ritorno all’utile netto appare ancora una sfida. Il miglioramento del risultato netto, il contenimento dell’indebitamento e la buona performance di cassa rappresentano comunque segnali incoraggianti per un gruppo in fase di trasformazione.

Ovviamente i trader restano in attesa di capire se questa tendenza positiva emersa nei primi tre mesi dell’anno sarà confermata anche nei trimestri successivi, tuttavia sembra esserci una certa fiducia sul fatto che Telecom Italia abbia effettiva preso la strada della stabilizzazione.

Un segnale incoraggiante per i trader interessati a posizionarsi sul titolo.

