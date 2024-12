Scoop di Bloomberg News lancia TIM in vetta al Ftse Mib - BorsaInside

Le azioni Telecom Italia hanno chiuso la prima seduta della settimana con un balzo di oltre il 5 per cento a quota 0,274 euro. Nulla si strano se non fosse per il fatto che il paniere di riferimento si è invece mosso in rosso per tutta la giornata tagliando poi il traguardo con un rosso dello 0,4 per cento in area 34740 punti e soprattutto per il fatto che il segno verde è maturato negli ultimi 30 minuti di scambi. Lo si nota dando semplicemente un occhio al grafico delle azioni TIM.

In pratica fino alle 17 il titolo scambiava in area 0,26 euro praticamente sulla parità. Un minuto dopo ecco la fiammata improvvisa con i prezzi che si sono spinti fino ad un massimo intraday a quota 0,2771 euro per poi ritrattare leggermente sul livelli della chiusura. Cosa ha determinato un rally di simile portata? Quando avvengono situazioni di questo tipo è perchè irrompono sulla scena rumors o notizia che praticamente cambiano le carte in tavola. Proprio questa è stata la situazione che le azioni TIM hanno vissuto nell’ultima mezzora di scambi. A rallegrarsi per un simile andamento sono stati tutti quei trader che magari ci hanno creduto fino alla fine. Chi ha comprato questa mattina quando sono partire le negoziazioni ha speso 0,261 euro per azione. Tenendo i titoli fino alla chiusura degli scambi il profitto maturato è stato del 5,7 per cento! Inutile dire che questa è una buona notizia anche per chi ha fatto trading sulle azioni TIM con i CFD.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Telecom Italia

Cosa ha spinto in alto le azioni Telecom Italia?

La corsa a comprare azioni Telecom Italia è partita non appena negli ambienti degli investitori è iniziato a circolare lo scoop lanciato da Bloomberg riguardo la possibile acquisizione da parte di CVC Capital Partners della partecipazione di Vivendi nella stessa Telecom Italia. In effetti si tratta di un rumors che potrebbe mettere in moto scenari decisamente dinamici. In pratica, stando a quando reso noto da Bloomberg News, CVC Capital Partners avrebbe avuto dei colloqui preliminari con il gruppo francese aventi ad oggetto proprio la possibile uscita di Vivendi dal capitale dell’ex monopolista, operazione che spianerebbe la strada alla potenziale acquisizione del colosso italiano delle tlc.

Attualmente Vivendi è il più importante azionista di Telecom Italia avendo in mano da anni una quota del 23,75 per cento del capitale societario che vale circa 1 miliardo di dollari.

Bloomberg News cita fonti vicine al dossier e aggiunge pure che non è da escludere che la società di buyout possa tentare anche un’acquisizione di tutto il capitale di Telecom Italia procedendo poi ad una smembramento di quello che un tempo era un monopolista.

Cosa fare in borsa domani?

La domanda da porsi a questo punto riguarda quello che potrebbe accadere nella seduta di domani. C’è un detto in finanza che recita “buy the news and sell the news” vale a dire comprare i rumors e vendere le notizie. La prima parte di questo vero e proprio principio dell’investimento è stata implementata nell’ultima mezzora di scambi dai trader che si sono buttati sulle azioni TIM.

Domani il dossier CVC Capital Partners sarà il tema centrale dell’intera giornata di scambi. Gli investitori proveranno a capire che valenze dare alle indiscrezioni di Bloomberg News. Si tratta di capire se lo scoop lanciato è semplicemente una voce di corridoio come tante se ne sentono, oppure se un qualche fondamento. L’esito a seconda della “valenza” dell’indiscrezione sarà del tutto diverso: nel prima caso è altamente probabile che ci possa essere un ritracciamento rispetto ai valori finali di oggi mentre nel secondo caso il trend positivo avrebbe spazio di crescita e consolidamento. Dal punto di vista operativo, tutto questo significa che nella prima ipotesi dovrebbe essere adottata una strategia long mentre nella seconda una strategia short.

Le azioni Telecom Italia nell’ultimo mese hanno già guadagnato il 14 per cento ma la prestazione anno su anno resta molto negativa. Il titolo si è infatti deprezzato dell’8 per cento. In questo contesto, diventa fondamentale per i trader che domani mattina vogliono subito investire sul titolo, restare sul pezzo delle notizie. Ad esempio la giornata del grande rally di TIM si è chiusa con una sorta di generalizzato “no comment” alle richieste di chiarimenti avanzate dall’agenzia Reuters. Più nel dettaglio, Vivendi ha detto chiaramente che non vuole commentare mentre sia Telecom Italia che CVC non hanno proprio risposto.

Ciò non fa altro che alimentare quel velo di incertezza con cui gli investitori faranno i conti domani a partire già dal pre-market.

Visto che stiamo parlando di un titolo italiano, ricordiamo che da poco il broker eToro ha lanciato il servizio di trading nazionale grazie al quale è possibile speculare anche sulle azioni di Borsa Italiana senza costi di conversione e con il conto in Euro.

