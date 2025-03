Comprare azioni Amazon - BorsaInside.com

Focus sulle azioni Amazon che, alla luce del trend messo in evidenza negli ultimi due mesi, potrebbero rappresentare un’interessate occasione di acquisto. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, i prezzi si sono sgonfiati rispetto ai livelli che avevano raggiunto a inizio 2025. Nella seduta di borsa di oggi le azioni Amazon partono da 203 dollari contro i 237 dollari di inizio gennaio.

Nel corso dell’ultimo mese il titolo dell’e-commerce si è deprezzato dell’8,6 per cento mentre da inizio nuovo anno il ribasso è del 13 per cento. Dinanzi a questi numeri alcuni osservatori hanno parlato di crollo delle azioni Amazon. Ora è certo che il contesto non sia più quello di appena tre mesi fa, tuttavia non si può parlare di sell-off dinanzi ad un titolo che, nonostante le complicazioni degli ultimi due mesi, resta in rialzo del 14 per cento nel raffronto con le valutazioni di un anno fa.

E’ una questione di prospettiva e dal nostro punto di vista Amazon non è il titolo da evitare perchè in crisi, ma un’interessante potenziale occasione di acquisto da valutare per bene. Ci mettiamo ad esempio nei panni di quegli investitori che da tempo attendevano il momento giusto per entrare sul titolo. Quel timing potrebbe essere proprio adesso anche perchè dopo che il valore delle azioni Amazon si è assottigliato per ben sette settimane di fila, nell’Ottava in corso dominano i rialzi e ciò lascia prospettare una settimana in positivo.

Insomma, come sempre, meglio essere costruttivi nell’analisi. Ricordiamo che per investire in azioni Amazon non si è per forza obbligati a acquistare titoli reali ma è invece possibile operare anche con i CFD che consentono di speculare al rialzo (long trading) e al ribasso (short trading).

E’ il momento di comprare azioni Amazon?

Per provare a capire se i valori attuali di Amazon sono quelli giusto per entrare sul titolo, bisogna partire dall’analisi del multiplo price/earnings. Attualmente esso è a 27 volte gli utili attesi ossia la metà della media che la stessa Amazon ha presentato nell’ultimo decennio. Soprattutto questo multiplo è decisamente più basso rispetto a quello dei competitors storici di Bezos ossia Walmart e Costco ma anche rispetto al multiplo di Apple.

Insomma lo scenario è del tutto cambiato e giustamente come afferma Clayton Allison, gestore di portafoglio di Prime Capital Financial, sarebbe sciocco non ammettere che il multiplo di Amazon è attraente rispetto al tech e alle vendite retail.

In questo contesto, il recente calo evidenziato dal titolo in borsa, ha ridimensionato ancora di più il multiplo e ciò ha un risvolto positivo molto importante: la limitazione dei rischio che la quotata debba affrontare ulteriore in uno scenario di mercato che è sempre più volatile.

Tra l’altro negli ultimi anni Amazon ha adottato un approccio mirato all’ottimizzazione dei costi e all’aumento dell’efficienza, con l’intenzione di portare ad un miglioramento della redditività complessiva. Grazie a questa strategia si è ridotto il rapporto tra il prezzo delle azioni e gli utili facendo si che il titolo diventasse più appetibile.

Le prospettive di crescita e le opinioni degli analisti

L’ottimismo nei confronti di Amazon è condiviso anche da Brian White, analista di Monness Crespi Hardt & Co., il quale ha confermato il rating buy (ossia comprare) con un obiettivo di prezzo a 265 dollari per azione. Tenendo conto di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo c’è un potenziale di upside di almeno il 30 per cento.

Nella sua nota White ha posto l’accento sul fatto che Amazon può vantare un potenziale di redditività più alto rispetto a quello attuale grazie a tutta una serie di catalizzatori a partire da Amazon Web Services (AWS) e dalla pubblicità.

Agli investitori, però, ciò che interessa sapere è che ai prezzi attuali Amazon rappresenta un’opportunità d’investimento interessante grazie proprio una valutazione inferiore alla sua media storica e a un solido percorso di crescita in settori chiave. Ci sono le incertezze legate alle tensioni commerciali globali che potrebbero influenzare la performance del titolo nel breve termine, tuttavia il peggio sembra essere passato.

