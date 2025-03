Azioni Nike - BorsaInside.com

Dopo aver raggiunto un massimo storico di oltre 170 dollari per azione nel 2021, il titolo Nike (NKE) ha perso tutti i guadagni ottenuti nel periodo post-pandemia e ora si aggira intorno ai minimi pluriennali.

Cambiamenti nella leadership e una nuova strategia aziendale incentrata sull’innovazione di prodotto e sui mercati chiave della Cina e del Nord America potrebbero aiutare l’azienda a riprendersi. Tuttavia, le tensioni commerciali, la debole spesa dei consumatori e i tassi di interesse elevati stanno ostacolando la ripresa di Nike e mettendo alla prova la pazienza degli investitori. Brand più giovani come Hoka — di proprietà di Deckers Outdoor — e On di On Holding hanno eroso il potere di prezzo di Nike e alcuni dei suoi vantaggi competitivi.

Ci sono alcuni motivi per essere ottimisti su Nike nel breve termine. Ma Nike ha un asso nella manica che potrebbe rendere il titolo da dividendo degno di essere acquistato ora.

Nike è diventata una solida fonte di reddito passivo

Le aziende hanno molte opzioni quando si tratta di allocare il capitale. Possono reinvestire nell’attività esistente, fare acquisizioni, ridurre il debito, distribuire dividendi o riacquistare azioni.

Con la maturazione di Nike e la sua crescita come leader globale nel settore, la sua allocazione del capitale è diventata più bilanciata. Riacquisti di azioni e dividendi sono ora leve fondamentali che Nike utilizza per restituire valore agli azionisti. In passato, Nike si affidava principalmente alla crescita organica per stimolare vendite, utili e prezzo delle azioni.

Nike ha aumentato il suo dividendo per 23 anni consecutivi. Il calo del prezzo delle azioni, unito agli aumenti continui, ha fatto salire il rendimento da dividendo di Nike al 2,3%. Anche se non si tratta di un rendimento elevato, Nike è ormai un titolo da dividendo solido — con un rendimento superiore di un punto percentuale rispetto alla media dell’S&P 500, che è dell’1,3%.

Attualmente Nike offre il rendimento più alto da oltre 15 anni, il che la rende una fonte di reddito passivo interessante.

✅ Dividendo in crescita da 23 anni consecutivi

✅ Rendimento attuale del 2,3%, superiore alla media dell’S&P 500

✅ Allocazione del capitale bilanciata tra crescita e ritorno agli azionisti

✅ Solida reputazione come titolo da dividendo affidabile.

La forza dei riacquisti di azioni

Nel giugno 2022, il consiglio di amministrazione di Nike ha approvato un programma di riacquisto di azioni da 18 miliardi di dollari in quattro anni — una cifra significativa rispetto alla capitalizzazione di mercato attuale di Nike, pari a circa 100 miliardi di dollari.

Nel trimestre più recente di Nike, il terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, sono stati riacquistati 499 milioni di dollari in azioni, pari a 6,5 milioni di azioni, portando il totale delle azioni riacquistate a 119,3 milioni, per un valore complessivo di 11,8 miliardi di dollari.

Nonostante il rallentamento della crescita, la capacità dell’azienda di continuare ad aumentare il dividendo e riacquistare azioni è una testimonianza della sua forte generazione di cassa. I riacquisti possono rappresentare un ottimo uso del capitale quando il prezzo dell’azione è depresso, perché l’azienda può riacquistare un numero maggiore di azioni. Inoltre, i riacquisti riducendo il numero di azioni in circolazione aumentano l’utile per azione. I riacquisti rappresentano anche un segno di fiducia da parte del management di Nike, che potrebbe ritenere il titolo sottovalutato.

🔁 Programma di riacquisto da 18 miliardi di dollari in corso

📉 Prezzo delle azioni basso = opportunità per riacquisti vantaggiosi

📈 Aumento dell’utile per azione grazie alla riduzione delle azioni in circolazione

💡 Segnale di fiducia del management nella valutazione del titolo.

Non è una tipica situazione di turnaround

Le vendite e gli utili di Nike potrebbero essere in calo, ma l’azienda resta una macchina da soldi in grado di sostenere facilmente sia il dividendo in crescita sia i riacquisti di azioni. Quando si pensa a un’azienda in fase di turnaround, spesso si immagina un bilancio in deterioramento, redditività in calo e il rischio di taglio dei dividendi. Nike non è nemmeno lontanamente vicina a dover considerare una riduzione del dividendo.

E in molti casi, i riacquisti offrono un margine di sicurezza nella scala delle priorità per il ritorno di capitale. Se le condizioni dovessero peggiorare, Nike probabilmente sospenderebbe i riacquisti per liberare capitale e mantenere viva la serie di aumenti dei dividendi. Il fatto che non l’abbia ancora fatto è un segnale incoraggiante.

Detto ciò, Nike si distingue come un acquisto interessante per gli investitori orientati al valore, fiduciosi nella capacità dell’azienda di superare un periodo prolungato di difficoltà. Tuttavia, è importante notare che il titolo potrebbe rimanere sotto pressione fino a quando non ci saranno prove concrete di un miglioramento nelle vendite e nei margini operativi.

